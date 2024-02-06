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Ану Йыги

6 февраля 2024 в 7:46









Порты и железные дороги потеряли значительные объемы грузов

Все более редкая ныне картина – проезжающий мимо товарный поезд. Фото: Андрас Кралла

В прошлом году объем грузоперевозок в портах Эстонии сократился почти на треть, а на железных дорогах еще больше – на 43%, сообщил Департамент статистики.

В прошлом году через порты Эстонии было перевезено 23 миллиона тонн грузов, что на 10 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. Падение составило 31%.