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Екатерина Мереминская

22 января 2024 в 4:00









Транспортные компании о закрытии Ивангорода: «Для нас меняется все и кардинально»

До закрытия погранпункта в Ивангороде из-за которого остановится транспортное сообщение остаются считанные дни. Фото: Николай Андреев

Смена маршрутов, удлинение сроков доставки и повышение тарифов – грузоперевозчики рассказали, как повлияет закрытие погранперехода в Ивангороде на их бизнес и кому придется особенно тяжело.

Пока пограничный пункт в Нарве выглядит как обычно, но меньше чем через две недели здесь все изменится. Полное закрытие для транспортных средств – явление небывалое. «Мост Дружбы закрывали раньше, конечно, но частично – одну полосу ремонтировали, по второй объезжали», – говорит «Деловым ведомостям» руководитель транспортной компании Garant Trans Игорь Рабцевич.