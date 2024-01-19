Транспортные компании о закрытии Ивангорода: «Для нас меняется все и кардинально»
До закрытия погранпункта в Ивангороде из-за которого остановится транспортное сообщение остаются считанные дни.Фото: Николай Андреев
Смена маршрутов, удлинение сроков доставки и повышение тарифов – грузоперевозчики рассказали, как повлияет закрытие погранперехода в Ивангороде на их бизнес и кому придется особенно тяжело.
Пока пограничный пункт в Нарве выглядит как обычно, но меньше чем через две недели здесь все изменится. Полное закрытие для транспортных средств – явление небывалое. «Мост Дружбы закрывали раньше, конечно, но частично – одну полосу ремонтировали, по второй объезжали», – говорит «Деловым ведомостям» руководитель транспортной компании Garant Trans Игорь Рабцевич.
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