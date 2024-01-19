Транспортные компании о закрытии Ивангорода: «Для нас меняется все и кардинально»

До закрытия погранпункта в Ивангороде из-за которого остановится транспортное сообщение остаются считанные дни.Фото: Николай Андреев

Смена маршрутов, удлинение сроков доставки и повышение тарифов – грузоперевозчики рассказали, как повлияет закрытие погранперехода в Ивангороде на их бизнес и кому придется особенно тяжело.

Пока пограничный пункт в Нарве выглядит как обычно, но меньше чем через две недели здесь все изменится. Полное закрытие для транспортных средств – явление небывалое. «Мост Дружбы закрывали раньше, конечно, но частично – одну полосу ремонтировали, по второй объезжали», – говорит «Деловым ведомостям» руководитель транспортной компании Garant Trans Игорь Рабцевич.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
Транспортные компании о закрытии Ивангорода: «Для нас меняется все и кардинально»
Экс-глава КаПо: в России сотни людей заняты деятельностью против Эстонии
Аннели Лооритс: разбогатеть можно и будучи наемным работником
Эпицентр
Двойная жизнь Aquaphor: крупный бизнес в России продолжается
После начала войны в Украине владелец известной компании Aquaphor оформил российский бизнес на себя лично, что дало ему возможность говорить о выходе бизнеса из России. Однако с тех пор принадлежащий ему российский «Аквафор» нарастил выручку, успел открыть завод под Петербургом и продолжил продавать продукцию в Крым.
После начала войны в Украине владелец известной компании Aquaphor оформил российский бизнес на себя лично, что дало ему возможность говорить о выходе бизнеса из России. Однако с тех пор принадлежащий ему российский «Аквафор» нарастил выручку, успел открыть завод под Петербургом и продолжил продавать продукцию в Крым.
Все большие материалы
Инвестор
Большой обзор: фондовые рынки Европы на вершине мировых рейтингов
Рейтинг мировых бирж за прошлый год возглавили европейские площадки – перед их достижениями африканским и азиатским игрокам остается только склонить головы. Следующими пальму первенства могут перехватить Скандинавия и Китай.
Рейтинг мировых бирж за прошлый год возглавили европейские площадки – перед их достижениями африканским и азиатским игрокам остается только склонить головы. Следующими пальму первенства могут перехватить Скандинавия и Китай.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Kaubamaja за год увеличил прибыль на 23%
Доход до налогообложения Tallinna Kaubamaja вырос по сравнению с прошлым годом на 23% и составил 43 миллиона евро, сообщает компания в своем биржевом сообщении.
Доход до налогообложения Tallinna Kaubamaja вырос по сравнению с прошлым годом на 23% и составил 43 миллиона евро, сообщает компания в своем биржевом сообщении.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: осторожно, двери отрываются!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Если повышать зарплаты бюджетникам слишком быстро, они войдут во вкус
Забастовка учителей не имеет под собой веских экономических оснований, во многом это результат политической манипуляции и излишних обещаний, пишет главный редактор ДВ Олеся Лагашина.
Забастовка учителей не имеет под собой веских экономических оснований, во многом это результат политической манипуляции и излишних обещаний, пишет главный редактор ДВ Олеся Лагашина.
Все мнения
Mнения
Если повышать зарплаты бюджетникам слишком быстро, они войдут во вкус
Забастовка учителей не имеет под собой веских экономических оснований, во многом это результат политической манипуляции и излишних обещаний, пишет главный редактор ДВ Олеся Лагашина.
Забастовка учителей не имеет под собой веских экономических оснований, во многом это результат политической манипуляции и излишних обещаний, пишет главный редактор ДВ Олеся Лагашина.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект