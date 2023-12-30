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Кристьян Кург

30 декабря 2023 в 11:50









Estateguru требует от Керсти Крахт более 100 тысяч евро

Керсти Крахт, советник бывшего министра финансов Мартина Хельме. Фото: Andras Kralla

Перед рождественскими праздниками уездный суд обязал советника бывшего министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт выплатить почти 115 000 евро в пользу краудфандинговой платформы Estateguru. Крахт же считает, что дом, предоставленный в качестве залога по кредиту, был продан слишком дешево.

По словам Крахт, юридический спор с Estateguru связан с кредитом в размере 370 000 евро, который Estateguru в 2019 году предоставила фирме Kermon Hekta, принадлежащей Керсти и Акису Крахт.