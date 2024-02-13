Каллас – о попадании в базу розыска РФ: «Запугивание на нас не повлияет»

Школьная реформа через призму менеджмента: много амбиций, мало ресурсов
Учителям нужна система, которая помнит, что ее основной продукт – знания и благополучие учеников, а не метрики и отчетности министерства, считает ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.
Учителям нужна система, которая помнит, что ее основной продукт – знания и благополучие учеников, а не метрики и отчетности министерства, считает ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.