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dv.ee

13 февраля 2024 в 14:42









Каллас – о попадании в базу розыска РФ: «Запугивание на нас не повлияет»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая была объявлена в розыск МВД России, в действиях восточного соседа нет ничего удивительного.

«В действиях Российской Федерации нет ничего удивительного, это обычная для них тактика запугивания. Мы продолжим свою деятельность – поддержку Украины, усиление европейской обороны и борьбу с российской пропагандой», – подчеркнула она.