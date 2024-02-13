Mнения

Андрей Деменков

13 февраля 2024 в 6:44









Когда виноватого не видно в зеркале

Кая Каллас.

По версии премьер-министра Каи Каллас, у наших нынешних экономических проблем есть две основные причины. Не повезло с соседями и собственным народом. Правительством, похоже, она довольна, пишет обозреватель, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

На днях в передаче радио Äripäev «Globaalne pilk» Кая Каллас перечислила основные причины, из-за которых в Эстонии самое большое среди стран Евросоюза падение экономики. Нам мешают расти североевропейские соседи, у которых сейчас спад – а это главный рынок для сбыта эстонских товаров. А еще собственные жители… слишком много ноют. Мол, если бы предприниматели более позитивно смотрели на жизнь, многим из них не пришлось бы сворачивать деятельность.

Мы, жители Эстонии, по словам Каллас, ссылающейся на знакомого предпринимателя, слишком много жалуемся на свою бедность, это создает негативный эмоциональный фон и сдерживает рост ВВП.

Нельзя сказать, что Каллас совсем уж неправа, когда говорит о том, что в наших сегодняшних проблемах отчасти повинен экономический спад в странах Северной Европы, на который Литва и Латвия ориентированы меньше и за счет этого в теории имеют некоторое преимущество. Только при этом невозможно не вспомнить, что Эстония первой в Евросоюзе еще в 2022-м угодила в рецессию, единственная по итогам года показав спад ВВП, пусть и на сравнительно небольшие 1,3%.

В Северной Европе дела обстояли в ту пору неплохо, во многом благодаря обилию относительно дешевой собственной электроэнергии на фоне энергетического кризиса, развернувшегося в большинстве окружающих стран. Эстонская деревообработка резко потеряла конкурентоспособность на своем главном экспортном рынке, потому как доля расходов на электроэнергию в себестоимости продукции, по признанию руководства Standard, подскочила с 2-3 до 8%.

Предоставили самим себе

Правительству предлагали помочь и бизнесу, и населению, временно отменив или хотя бы существенно понизив НСО на электроэнергию. Именно так поступила Польша, поддержав экспортеров. Но правящая Партия реформ, которая всегда вроде бы была «про бизнес», не приняла идею. Населению помогли с помощью прямых пособий, а предпринимателей предоставили самим себе.

Нам давно нужно было развивать альтернативную энергетику, но после закрытия сланцевых ТЭС, подсадив Эстонию на импорт дешевой российской электроэнергии, все правительства тянули с этим резину. С середины 2010-х ветростанций почти не строили, поскольку согласовывать проекты было сложно, да еще и ставить высокие и мощные ветряки не разрешали военные, так как те мешали работе старого радара ПВО. Реформисты, которые постоянно твердили о потенциальной угрозе со стороны РФ, только с началом широкомасштабного вторжения в Украину наконец-то оживились и нашли в бюджете 67 млн на покупку нового радара.

На вопрос о том, почему экономика наших соседей чувствует себя заметно лучше, Кая Каллас находит и вовсе оригинальный ответ. Мол, после пандемии мы круче поднялись, база для сравнения оказалась выше – вот и упали сильнее.

Логика сама по себе весьма занятная. Во-первых, ВВП Эстонии в ковидную пору и просел больше, чем у соседей. Если сравнивать по сумме за 2020-2022 годы, выяснится, что ВВП Эстонии вырос на 6%, тогда как, например, у Литвы – почти на 8%. Во-вторых, если следовать логике Каллас, Эстония давно уже не в пятерке лидеров, а прямо-таки на первом месте по уровню развития в ЕС, раз в 2022-м только у нее наблюдался спад ВВП и, видимо, база для сравнения была самой высокой.

«Экономика настроений» по Кае Каллас

«Экономика настроений» - не вымысел Каллас, ею всерьез занимаются различные экономисты. Только чтобы людские эмоции воздействовали на динамику ВВП, должны быть некие очень уж серьезные причины, которые приводят людей в уныние или в состояние эйфории. Впрочем, если подумать, у жителей Эстонии последние пару лет таких немало.

Помните, как Каллас заставляла журналистов читать по губам, обещая, что никакого повышение налогов не будет? Если б при этом хотя бы шепнула, что имеет в виду только последние месяцы действующего правительства, люди, наверное, не чувствовали бы себя обманутыми и у них было бы меньше причин для грусти. И меньше повода для пессимистичных ожиданий.

А потом ведомая Каллас Партия реформ, идя на выборы, ни словом не обмолвилась, что готовит резкое повышение все тех же налогов. Нам потом, конечно, объяснили, что сделано это было для нашего же блага, чтобы мы не расстраивались и голосовали правильно. Но осадочек-то все равно остался – и веселому расположению духа он никак не способствует. Равно как и доверию таким политикам.

Вскоре после начала войны в Украине вновь избранная премьер пламенно призывала эстонских предпринимателей отказаться от любых сделок с Россией. Вести бизнес со страной-агрессором – аморально, справедливо говорила она. Многие торопились, неся убытки, свести отношения с РФ к нулю, чтобы ослабить позиции Кремля. Но не транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, мужу премьер-министра.

Даже осенью 2023-го, через полтора года после начала войны она продолжала работу в России. Супруга, как нам объяснили, об этом ничего не знала, да и объем работ компании был уже вроде как совсем скромный. А все равно подъему настроения у народа эта история никак не способствовала. После череды сюрпризов люди все чаще стали задаваться вопросом: а какой еще правительственный «подарок» нас ожидает?

Реакция неправильного народа

В конце концов жители Эстонии так расстроились, что в декабре, по данным опроса, проведенного социологической службой Norstat, 71% высказались за отставку Каи Каллас с поста премьер-министра.

Можно было бы найти утешение в каких-нибудь рекордах. Но в условиях затяжного экономического спада они в основном отрицательные. Самый свежий – первое место в январе среди стран еврозоны по росту потребительских цен, аж на 5% к январю прошлого года. У нас же НСО повысили и кое-какие акцизы. И вот выжимает из себя потенциальный покупатель, как может, оптимистичную улыбку, а денег в кармане не прибавляется. Он не хочет жаловаться на бедность и рад бы потратить больше, чтобы простимулировать рост ВВП, который уже всех притомил своим изрядно затянувшимся спадом. Да нечем.

Предприниматели долго ждали перелома в динамике ВВП и сохраняли рабочие места, благодаря чему мы могли радоваться хотя бы стабильно невысокой безработице. Но их терпению тоже приходит конец. И как бы эта долго сжимавшаяся пружина не разжалась слишком сильно…

И ведь было время, когда народ у нас был другой: не ныл и задорно поднимал экономику. Мы даже ставили в Европе рекорды по росту ВВП. Но это было до премьерства Каи Каллас.