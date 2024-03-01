Строительной компании удалось выйти из убытков: «Не стоит впадать в депрессию!»

«Я не знаю, что еще соврать, где, как?» У вкладчиков постоянно забирали сбережения

«Мы нашли, где взять деньги», – говорит осужденный в январе 2020 года Илья Дягелев своему юристу и бухгалтеру кооператива в своем офисе, не зная, что полиция подслушивает его разговоры.

«Мы нашли, где взять деньги», – говорит осужденный в январе 2020 года Илья Дягелев своему юристу и бухгалтеру кооператива в своем офисе, не зная, что полиция подслушивает его разговоры.