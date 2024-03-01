    Строительной компании удалось выйти из убытков: «Не стоит впадать в депрессию!»

    В прошлом году состоялся праздник стропил по случаю расширения Таллиннского спортхолла. Общая стоимость проекта составила более 13 млн евро, за строительство отвечала Nordlin Ehitus.

    Строительная компания Nordlin несколько лет терпела убытки, но в прошлом году сумела заработать почти 2 млн евро прибыли.

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Резкий рост стоимости Nvidia и «большой семерки» США отсылает к эпохе предыдущего технологического пузыря, в результате которого тогдашние лидеры потеряли значительную часть своей стоимости, пишет основной владелец LHV Андрес Вийземанн.
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Изменения в уголовном законодательстве, вступившие в силу в ноябре, устранили ситуацию в финансовой сфере, когда нарушение требований обходилось существенно дешевле, чем их выполнение. Новые ставки штрафов позволили привести штрафы в соответствие со здравым смыслом, полагает член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.
Изменения в уголовном законодательстве, вступившие в силу в ноябре, устранили ситуацию в финансовой сфере, когда нарушение требований обходилось существенно дешевле, чем их выполнение. Новые ставки штрафов позволили привести штрафы в соответствие со здравым смыслом, полагает член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.
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Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
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