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dv.ee

5 марта 2024 в 7:52









Eesti Energia cократила сотни шахтеров

Глава Enefit Power Андрес Вайнола. Фото: Лийз Трейманн

За последние месяцы в Enefit Power, дочерней компании Eesti Energia, работу потеряли несколько сотен шахтеров. Как пишет Ärileht, Enefit Power находится в сложном положении и ищет возможности для сокращения затрат.

Всего два года назад Enefit Power была на вершине успеха. Компания больше всех выиграла от энергетического кризиса – высокая цена на электроэнергию позволяла продавать сланцевую электроэнергию с приличной прибылью. Объемы добычи сланца необходимо было быстро наращивать, поэтому компания наняла на работу сотни шахтеров, которые когда-то ранее были сокращены.