Новости

Стийне Рейнтам

7 марта 2024 в 11:05









Кая Каллас не будет баллотироваться на пост лидера европейских либералов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: SIPA/Scanpix

Хотя в СМИ было много слухов о том, что премьер-министр Кая Каллас может принять предложение европейских либералов стать их первым кандидатом на европейских выборах, сегодня Каллас заявила, что не планирует этого делать.

«У этого решения есть как плюсы, так и минусы, но я проинформировала ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу – ред.) о своем решении не выступать в этой роли», – сказала Каллас на пресс-конференции правительства.