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dv.ee

7 марта 2024 в 7:42









В феврале цены выросли на 4,2%

По сравнению с февралем прошлого года бензин был дешевле на 3,8%, а дизельное топливо – на 4,8%. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, в феврале индекс потребительских цен остался на том же уровне, что и в январе, и по сравнению с февралем прошлого года повысился на 4,2%. По сравнению с февралем прошлого года товары были дороже на 2,7% и услуги – на 6,6%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с февралем 2023 года в феврале на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, каждое из них составило почти одну пятую от общего повышения индекса.