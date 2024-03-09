    Как бизнесмены ухитрились избежать контроля Департамента конкуренции и заключить сделку

    Мартин Кукк.Фото: Erik Prozes / Postimees / Scanpix

    Хитроумное решение позволило бизнесменам обойти контроль Департамента конкуренции и заключить сделку.

    Департамент конкуренции рассматривает возможность начала разбирательства после запроса Äripäev. Если будет признано, что это схема, то это может привести стороны к суду, создав таким образом прецедент.

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