    Материнская компания Hanza Mechanics сокращает персонал в Швеции

    В ноябре 2023 года Hanza открыла производство вилочных погрузчиков в Нарве. Погрузчики попадут на рынок уже под брендами заказчиков. Например, на первой продукции можно увидеть шильдик Mitsubishi.Фото: Николай Андреев

    Материнская компания Hanza Mechanics, недавно открывшая производство вилочных погрузчиков в Нарве, объявила о сокращениях в Швеции. Работу потеряет 50 человек.

    «Это жесткие, но крайне важные меры для поддержания конкурентоспособности наших клиентов, и, таким образом, обеспечения дальнейшего позитивного развития Hanza», – заявил генеральный директор Hanza AB Эрик Стенфорс в пресс-релизе.
    Hanza AB сегодня объявила о запуске программы повышения эффективности в рамках интеграции недавно приобретенной компании Orbit One. В компании пояснили, что данная программа необходима для того, чтобы справиться с некоторым ослаблением рынка.
    Напомним, в январе HANZA AB завершила приобретение Orbit One AB, одного из ведущих контрактных производителей электроники и электромеханики в Скандинавском регионе с заводами в Швеции и Польше. Сделка расширила навыки и клиентскую базу концерна, но рентабельность операционной прибыли Orbit One ниже, чем у Hanza.
    Сегодня Hanza объявила, что сократит 50 человек на производственном предприятии в Роннебю. Менее масштабные сокращения также рассматриваются в городе Прабуты в Польше. Оба подразделения были присоединены в результате приобретения Orbit One.
    Финансовые цели компании остаются неизменными: в 2025 году запланирован оборот продаж не менее 6,5 млрд шведских крон и рентабельность бизнеса не менее 8 процентов.
    В Эстонии концерну принадлежат производственные подразделения в Нарве и Тарту, вместе они называются Балтийский кластер. В них работает около 900 сотрудников, а оборот составляет около 100 миллионов евро в год.
    В конце ноября «Деловые ведомости» писали, что в Нарвском промпарке торжественно открыли новое подразделение Hanza Mechanics. Это вторая производственная площадка компании в городе. В проект расширения, который включает в себя улучшение старого производства на ул. Кулгу и открытие нового, было вложено около миллиона евро.
    В новом цеху Hanza будет выпускать для заказчиков складские подъемники, которые попадут на рынок уже под брендами заказчиков. Например, на первой продукции можно увидеть шильдик Mitsubishi. В первый год компания ожидает рост на 15-20%.

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