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Николай Андреев

29 ноября 2023 в 15:12









Mitsubishi из Нарвы: Hanza Mechanics открыл цех сборки погрузчиков

Исполнительный директор Hanza Group Андреас Нордин (слева на фото), вице-мэр Нарвы Олег Карпиков и руководитель Балтийского кластера Hanza Лийвар Конго открывают новое производственное подразделение. Фото: Николай Андреев

В Нарвском промпарке торжественно открыли новое подразделение Hanza Mechanics. Это вторая производственная площадка компании в городе. В проект расширения, который включает в себя улучшение старого производства на ул. Кулгу и открытие нового, было вложено около миллиона евро.

Hanza Mechanics Narva AS производит крупногабаритные части для сельскохозяйственной, горнодобывающей, складской и другой техники. На предприятии работают 320 человек.

Продукция нового подразделения – подъемники для складов, которые будут выпускаться под брендами компаний-заказчиков. Они и разрабатывали технику. Под какими именно брендами, не сообщается, но в первой пробной партии можно увидеть готовую технику со значком Mitsubishi.

До конца года компания должна отправить заказчикам 50 машин различных модификаций для тестирования. С января запустить уже серийное производство и в середине февраля выйти на полную мощность: 60 погрузчиков в неделю.

Модернизация старого и аренда нового

Примерно треть сотрудников Hanza в Нарве – это сварщики. Кроме участка сварки, в старом цеху есть участки лазерной и плазменной резки, гибки, мокрой и порошковой покраски. Новое помещение, так сказать, «чистый» цех – для окончательной сборки. Крупные детали сюда будут поступать из старого цеха в Нарве, электрические детали – с завода Hanza в Тарту.

В новом цеху Hanza будет выпускать для заказчиков складские подъемники, которые попадут на рынок уже под брендами заказчиков. Например, на первой продукции можно увидеть шильдик Mitsubishi. Фото: Николай Андреев

«В этом здании будет работать человек 20, я считаю. Но с этим проектом будет связана и наша старая территория на улице Кулгу, 5, где у нас, в основном, тяжелая механика. Туда мы инвестируем тоже – в сварочного робота, фрезерный станок, новую линию порошковой покраски. Инвестиции будут, в основном, туда, и там тоже будет плюс 20 человек, которые связаны с этим проектом», – рассказал Лийвар Конги, руководитель Балтийского кластера Hanza и нарвского завода, состоящего теперь из двух частей.

«В среднем, мы инвестируем где-то 5% оборота в год. Но специфические инвестиции, связанные с какими-то проектами, идут дополнительно. С этим проектом у нас связан где-то миллион евро сверх обычного. В этом году мы много инвестировали, и в следующем году продолжим», – отметил Конги.

В планах рост на 15-20%

«Это очень важный шаг для нас, потому что мы не только растем в размере, но и можем теперь предлагать что-то большее нашим клиентам», – сказал Лийвар Конги на церемонии открытия нового цеха.

Продукция, по его словам, пример «полного пакета» для клиентов. Конги также поделился планами на будущее:

«Мы вырастаем сейчас с 18 до 23 тысяч квадратных метров. В планах на следующий год у нас вырасти в обороте где-то на 15-20%, и это значит для нас новые стабильные рабочие места и отличные карьерные перспективы для нашей команды в Нарве».

«На уровне менеджмента группы никогда не было сомнений в важности нарвского производства и того вклада, который оно делает в развитие всей группы», – сказал исполнительный директор Hanza Group Андреас Нордин, поблагодарив партнеров, клиентов и сотрудников.

Здание, в котором открылось производство подъемников Hanza Mechanics Narva, принадлежит логистической компании ESTIN Warehousing. Это один из первых резидентов Нарвского промпарка, которому теперь пришлось свернуть деятельность из-за санкций. Но для опустевшего здания компания нашла арендатора.