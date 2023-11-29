Mitsubishi из Нарвы: Hanza Mechanics открыл цех сборки погрузчиков
Исполнительный директор Hanza Group Андреас Нордин (слева на фото), вице-мэр Нарвы Олег Карпиков и руководитель Балтийского кластера Hanza Лийвар Конго открывают новое производственное подразделение.Фото: Николай Андреев
В Нарвском промпарке торжественно открыли новое подразделение Hanza Mechanics. Это вторая производственная площадка компании в городе. В проект расширения, который включает в себя улучшение старого производства на ул. Кулгу и открытие нового, было вложено около миллиона евро.
Hanza Mechanics Narva AS производит крупногабаритные части для сельскохозяйственной, горнодобывающей, складской и другой техники. На предприятии работают 320 человек.
Продукция нового подразделения – подъемники для складов, которые будут выпускаться под брендами компаний-заказчиков. Они и разрабатывали технику. Под какими именно брендами, не сообщается, но в первой пробной партии можно увидеть готовую технику со значком Mitsubishi.
До конца года компания должна отправить заказчикам 50 машин различных модификаций для тестирования. С января запустить уже серийное производство и в середине февраля выйти на полную мощность: 60 погрузчиков в неделю.
Модернизация старого и аренда нового
Примерно треть сотрудников Hanza в Нарве – это сварщики. Кроме участка сварки, в старом цеху есть участки лазерной и плазменной резки, гибки, мокрой и порошковой покраски. Новое помещение, так сказать, «чистый» цех – для окончательной сборки. Крупные детали сюда будут поступать из старого цеха в Нарве, электрические детали – с завода Hanza в Тарту.
В новом цеху Hanza будет выпускать для заказчиков складские подъемники, которые попадут на рынок уже под брендами заказчиков. Например, на первой продукции можно увидеть шильдик Mitsubishi.Фото: Николай Андреев
«В этом здании будет работать человек 20, я считаю. Но с этим проектом будет связана и наша старая территория на улице Кулгу, 5, где у нас, в основном, тяжелая механика. Туда мы инвестируем тоже – в сварочного робота, фрезерный станок, новую линию порошковой покраски. Инвестиции будут, в основном, туда, и там тоже будет плюс 20 человек, которые связаны с этим проектом», – рассказал Лийвар Конги, руководитель Балтийского кластера Hanza и нарвского завода, состоящего теперь из двух частей.
«В среднем, мы инвестируем где-то 5% оборота в год. Но специфические инвестиции, связанные с какими-то проектами, идут дополнительно. С этим проектом у нас связан где-то миллион евро сверх обычного. В этом году мы много инвестировали, и в следующем году продолжим», – отметил Конги.
В планах рост на 15-20%
«Это очень важный шаг для нас, потому что мы не только растем в размере, но и можем теперь предлагать что-то большее нашим клиентам», – сказал Лийвар Конги на церемонии открытия нового цеха.
Продукция, по его словам, пример «полного пакета» для клиентов. Конги также поделился планами на будущее:
«Мы вырастаем сейчас с 18 до 23 тысяч квадратных метров. В планах на следующий год у нас вырасти в обороте где-то на 15-20%, и это значит для нас новые стабильные рабочие места и отличные карьерные перспективы для нашей команды в Нарве».
«На уровне менеджмента группы никогда не было сомнений в важности нарвского производства и того вклада, который оно делает в развитие всей группы», – сказал исполнительный директор Hanza Group Андреас Нордин, поблагодарив партнеров, клиентов и сотрудников.
Здание, в котором открылось производство подъемников Hanza Mechanics Narva, принадлежит логистической компании ESTIN Warehousing. Это один из первых резидентов Нарвского промпарка, которому теперь пришлось свернуть деятельность из-за санкций. Но для опустевшего здания компания нашла арендатора.
В состав Hanza Group в Эстонии входят производства в Нарве и Тарту, вместе они называются Балтийским кластером, дают работу примерно 900 сотрудникам и создают оборот около 100 млн евро в год, сообщил Лийвар Конги. Также кластеры Hanza из нескольких заводов работают в Финляндии, Швеции, Германии, в Центральной Европе (конкретно – в Польше и Чехии) и в Китае.
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