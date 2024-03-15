Банковские кредитки – недоступная роскошь для иностранцев в Эстонии

Inbank: «При выдаче кредитных продуктов мы соблюдаем стандартные для всех клиентов процессы, в том числе и проверку срока действия вида на жительство». Фото: Hieng Ling Tie, Scanpix

Inbank отказал клиенту в кредитной карте, сославшись на недостаточный срок его вида на жительство, хотя до истечения ВНЖ оставалось целых четыре года. Опрос банков показал, что получить кредит человеку с ВНЖ в Эстонии непросто, а кое-где и вовсе невозможно.

Премиальная платиновая кредитная карта Inbank предлагает будущим держателям массу дополнительных выгод, особенно при перелетах – доступ в бизнес-залы в аэропортах, страхование путешествий, кэшбэк и пр. Все это привлекло живущего в Таллинне белорусского гражданина Евгения, который был готов ежемесячно тратить на обслуживание карты 28 евро, что выше средней платы по рынку. Однако, как он сообщил ДВ, банк отказал потенциальному клиенту, сославшись на недостаточно долгий вид на жительство. «При этом мой вид на жительство истекал через 4 года и 2 дня», – возмущен он.