    Историческое решение банка Японии отразится на инвесторах всего мира

    Глава Банка Японии Кадзуо Уэда во время пресс-конференции в штаб-квартире Банка Японии в Токио 19 марта 2024 года, когда было принято историческое решение о повышении ставки впервые со времен мирового финансового кризиса. Фото: Richard A. Brooks / AFP

    Пока инвесторы Европы и США живут ожиданиями начала снижения процентных ставок, на другой стороне земного шара банк Японии принял историческое решение, которое в долгосрочной перспективе имеет серьезный потенциал повлиять на рынки по всему миру.

    Банк Японии впервые с 2007 года повысил процентную ставку и тем самым завершил эру отрицательных ставок, которая длилась с 2016 года. Япония стала последней страной в мире с отрицательными ставками.

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