Некогда успешная металлургическая компания сокращает всех работников

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Металлургическая компания Finest Welding, зарегистрированная в волости Раквере, сообщила в Кассу по безработице о сокращении 22 человек в связи со спадом объемов работ.

Компания принадлежит Ээрику Ааверу и в основном ведет бизнес на финском рынке. В предыдущие годы среднее количество работников составляло 25 человек, однако со второй половины прошлого года сотрудников становилось все меньше.

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