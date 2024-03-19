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dv.ee

19 марта 2024 в 10:03









Некогда успешная металлургическая компания сокращает всех работников

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Металлургическая компания Finest Welding, зарегистрированная в волости Раквере, сообщила в Кассу по безработице о сокращении 22 человек в связи со спадом объемов работ.

Компания принадлежит Ээрику Ааверу и в основном ведет бизнес на финском рынке. В предыдущие годы среднее количество работников составляло 25 человек, однако со второй половины прошлого года сотрудников становилось все меньше.