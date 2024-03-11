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Николай Андреев

11 марта 2024 в 4:00









Бывшие шахтеры ищут себя на поверхности, многие – вдали от Ида-Вирумаа

Шахта «Эстония». Фото: Veiko Tõkman

В прошлом году предприятие Enefit Power, входящее в концерн Eesti Energia, сократило сотни шахтеров. Однако к всплеску безработицы и росту социальной напряженности в Ида-Вирумаа это не привело: в Кассе по безработице зарегистрированы только 165 бывших работников этого предприятия.

Большинство сокращенных либо нашли другую работу, либо уехали из Ида-Вирумаа, поскольку могли найти здесь лишь рабочие места с меньшей зарплатой, чем в Enefit Power. В прошлом среди шахтеров и энергетиков были и более массовые сокращения, но тогда их эффект смягчило то, что многие потерявшие работу уже могли выйти на пенсию.

Сократили, наняли, снова сократили

Enefit Power терпит убытки, поскольку цены на электроэнергию упали и пропал спрос на более дорогое электричество, произведенное из сланца. Только за последний квартал прошлого года, по словам руководителей концерна, под сокращение попали от 300 до 400 шахтеров.

Член правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Эдуард Богенс сказал ДВ, что сокращения происходили в течение всего прошлого года и сейчас завершаются, поэтому затруднительно назвать точную цифру потерявших работу из-за нынешнего падения спроса.

Предприятие периодически нанимает и сокращает работников в зависимости от спроса на энергию.

«Это рынок, – прокомментировал Эдуард Богенс. – В 2019 году у нас сократили более 2000 работников. Тогда уменьшилась добыча сланца. Если в 2017-2019 годах на шахте «Эстония» добыча была 10 млн тонн в год, это был своеобразный рекорд, то потом спрос резко упал”.

При колебаниях спроса предприятие добывает то больше, то меньше сланца, соответственно, требуется разное количество шахтеров. Часть сокращенных в 2019 году шахтеров снова пригласили на предприятие в 2022 году, когда цены на электричество выросли. Но многие работники предпенсионного возраста тогда отказались возвращаться на тяжелую работу, и нужно было искать новых сотрудников. Теперь – новое сокращение.

«На нашем предприятии было очень много людей пенсионного или предпенсионного возраста, – сказал Эдуард Богенс о крупном сокращении 2019 года. – Почему в Ида-Вирумаа не было социального взрыва? Потому что люди долго отработали на шахте. У нас есть такое понятие, как пенсия по выслуге лет. Если человек в зависимости от профессии отработал 20-25 лет под землей, он имеет право на пенсию по выслуге. Когда людей сокращали, некоторые уже были на пенсии, некоторые могли получить пенсию по выслуге, и к тому же наше предприятие доплачивает тем сокращенным работникам, которым не хватает до пенсии 5 лет. А пенсия у шахтеров – в 55 лет. Если вам, например, 51 год, предприятие будет доплачивать 365 евро, пока вам не исполнится 55 лет. Если вы найдете работу хотя бы за минималку, уже получается нормальная сумма для жизни».

Сложнее, если до пенсии далеко

Эту «подушку безопасности» предприятие уже использовало. Сейчас под сокращение попадают, в основном, люди более молодого возраста, на которых эти льготы не распространяются, заметил Эдуард Богенс.

«Проблема, если молодые попадают под сокращение. У них же молодые жены и маленькие дети, – сказал руководитель профсоюза. – Стабильности нет, качели – то берут, то сокращают».

Поскольку шахтер – техническая специальность, сокращенные могут найти похожую работу и на поверхности. Например, водитель подземного погрузчика может работать трактористом, но сначала должен получить права нужной категории. Касса по безработице организовала для бывших шахтеров соответствующие курсы.

Некоторые специалисты открыли собственные фирмы, добавил Эдуард Богенс, а часть сокращенных уехали из Ида-Вирумаа.

«Сначала на биржу, а потом – кто куда», – рассказывает один из сокращенных шахтеров Евгений Ляпин.

Сам он переехал в Таллинн. По его словам, в столице сейчас работают многие его бывшие коллеги, поскольку в Ида-Вирумаа не найти другую работу с такой же зарплатой, как у шахтеров.

Энергетики продолжают работать

Андрей Зайцев, лидер другой профсоюзной организации – Нарвского профсоюза энергетиков, говорит, что до электростанций волна сокращений еще не дошла:

«Да, у шахтеров в прошлом году были сокращения, и они еще продолжаются. А у энергетиков? Заводы масел не будут трогать – это однозначно, эта технология пока будет развиваться. А на электростанциях – неопределенность. Но сокращений пока нет».

Колебания уровня производства электроэнергии в Эстонии с 2005 года. Фото: Департамент статистики

По данным Департамента статистики, с 2020 до 2022 производство электроэнергии в Эстонии быстро увеличивалось, после чего последовало значительное падение. Почти весь рост генерации был связан со сланцем: за эти же годы производство электроэнергии из сланца выросло вдвое, опередив в энергобалансе все другие способы производства энергии вместе взятые. Соответственно, на пике требовалось больше шахтеров, а крупные сокращения происходили при падении производства энергии.