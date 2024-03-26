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Николай Андреев

26 марта 2024 в 14:28









Нарвский Objekt затухает и не платит аренду полтора года. Арендодатель пытается его спасти

Мультимедиа-хаб, коворкинг, творческий инкубатор и конференц-зал Objekt в Нарве. Фото: Николай Андреев

Objekt – знаменитое в Нарве место для встреч стартаперов, творческих предпринимателей и просто молодых людей, стремящихся открыть свой бизнес. Но вот самому Objekt не удается заработать денег, позволяющих продолжать активную деятельность.

Председателем совета Objekt является предприниматель Аллан Калдоя, владеющий недвижимостью на территории бывшего завода «Балтиец». Именно усилиями Калдоя, родившегося в Нарве, Objekt вообще смог здесь появиться. И не закрылся он тоже благодаря тому, что Калдоя закрывает глаза на его долги.

Калдоя не готов смириться с тем, что Objekt затухает. С 11 марта у организации сменилось правление, и теперь ожидаются изменения в ее деятельности.

Расцвет и увядание

4 октября прошлого года в Тарту состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Предприниматель года». Среди награжденных был и Objekt, получивший награду за развитие предпринимательства.

«Нашим главным успехом считаю то, что Ида-Вирумаа очень-очень конкретно закрепился на карте стартап-комьюнити, которое есть в Эстонии», – прокомментировала тогда для ДВ полученную награду соучредитель и многолетний член правления Objekt Яна Будковская.

Награду из рук министра экономики и IT она получала вместе с Денисом Ларченко, к тому моменту уже руководившим организацией вместо нее.

К тому моменту организация проработала четыре года, проведя 337 мероприятий с участием 15 тысяч человек. Objekt привел в регион 2,5 миллиона евро путем привлечения денег от спонсоров мероприятий, инвесторов в стартапы и с помощью проектов, получивших финансирование от различных фондов.

По словам Калдоя, деятельность Objekt последние полгода затухает, а Ларченко, руководивший организацией последние 10 месяцев, не справлялся с возложенными на него обязанностями.

С 11 марта в целевом учреждении Narva Loomeinkubaator, работающем под брендом Objekt, появилось новое правление, в которое входят Александр Бичков и Карин-Анника Луга.

Бичков согласен с оценкой, что Ларченко не успевал делать все, что необходимо. Популярность Objekt упала, а его офисы и помещения для коворкинга стали арендовать все реже.

«Народу стало приходить намного меньше, – говорит Бичков. – Пандемия стала для нас огромным ударом, а еще одним прекращение выдачи виз россиянам». По словам Бичкова, недавно из здания съехал ида-вируский филиал стартап-инкубатора Tehnopol – ровно по этим двум причинам.

С пандемии простаивает и «киберспортивная арена» – помещение для проведения соревнований по киберспорту, оборудованное игровыми компьютерами и очками виртуальной реальности. То есть, проблемы начались еще несколько лет назад.

Денис Ларченко, давая комментарии ДВ, не согласился с тем, что работа организации полностью остановилась: он обратил внимание на то, что успешно завершился проект по карьерному росту SPINNER, организация сотрудничала с фестивалем Station Narva. Однако есть проблема с финансированием.

«В последнее время новых проектов мы не писали. Одна из причин – финансовые источники, на которые мы рассчитывали, открылись несколько позднее», – сказал он, указав на Фонд справедливого перехода.

Ларченко убежден, что Objekt по-прежнему нужен Нарве, но его существование зависит от сторонней помощи, прежде всего, государственной.

«О самоокупаемости речь не идет. Objekt скорее социальный, нежели бизнес-проект», – отметил он.

Небольшая киберспортивная арена – на реконструкции. Фото: Николай Андреев

Доходы и расходы не соответствуют друг другу уже довольно продолжительное время.

«Арендатор должен владельцу недвижимости арендную плату за полтора года. Это необычная ситуация, потому что по договору обычным делом было бы через три-четыре месяца поменять замки – и все. Но Objekt – особый случай», – говорит владелец здания и председатель совета Narva Loomeikubaator Аллан Калдоя.

Он убежден, что Objekt все годы выполнял свою задачу: шел против тренда, по которому молодые люди уезжают из Нарвы на учебу и не возвращаются, найдя работу других городах. Поэтому Калдоя намерен его спасти.

Он не видит смысла в обращении за финансовой поддержкой к городским властям – у городского бюджета и так много проблем.

«Будем ходить по министерствам и объяснять, почему этот проект должен существовать именно в Нарве», – говорит Калдоя. «Даже в Таллинне, где есть рынок, подобные места не могут существовать без субсидий. А в Нарве никакого рынка нет – разве что мы можем его создать, начав работать со школьниками», – убежден Калдоя.

Новому руководству он дает полгода на то, чтобы перезапустить проект, а потом оценит, насколько это удалось.

«Если получится – замечательно. Если не получится, тогда будем думать, что делать», – сказал Калдоя.

«У нас есть понимание, что Аллан Калдоя как бизнесмен тоже должен получать за свою работу деньги, – говорит член правления Narva Loomeinkubaator Александр Бичков. – Нет такого, что мы можем этот долг не платить. Он – инвестор и должен получить обратно хотя бы свои вложения. Но мы будем работать над этим позднее, когда стабилизируем ситуацию».

По словам Бичкова, кроме арендной платы, есть и другие долги, причем некоторые уже находятся в инкассо-фирмах. И если долг по аренде можно вернуть позднее, то другие платежи откладывать нельзя. Общую сумму долга новый руководитель предпочел не называть, отметив все же, что она большая.

По мнению Бичкова, чтобы наладить денежный поток, нужно найти постоянных клиентов, которые будут арендовать офисы Objekt.

«Например, если Bolt откроет здесь ида-вирумааскую техподдержку, будет безумно круто – ведь на здании Objekt будет висеть вывеска Bolt. Это я привожу условный пример того, что мы хотели бы воплотить», – описывает возможную бизнес-модель Бичков.

Александр Бичков надеется вдохнуть в Objekt новую жизнь. Фото: Николай Андреев

Objekt и обычные японские школьники

Бичков также убежден, что Objekt должен прислушаться и к своим критикам. Немало людей считают, что вокруг Objekt много разговоров, но нет результатов, которые можно «потрогать руками».

«Проектная деятельность – она такова, что в проект вкладывается много энергии. Через него проходит человек 50 – и люди получили огромный опыт, который сами очень ценят! Но проект заканчивается, и на этом все останавливается. Не возникает комьюнити или какого-нибудь клуба из этого. Это один из самых больших минусов проектной деятельности. Люди умеют хорошо писать проекты, но не умеют строить сообщества. Поэтому и кажется, что “потрогать нечего”. Хотя люди, которые в этом участвуют, ощущают этот опыт, видят новые навыки. Но Objekt после этого ничего не остается – вот в чем проблема».

По словам Бичкова, Objekt теперь будет ориентироваться на более молодых участников: на гимназистов и студентов, которым будет помогать развивать предпринимательское мышление.

«До этого, как мне кажется, был разброс: делаем все для всех. Как стартапер, который уже много лет занимается этим, я знаю, что “всё для всех” – это гоняться даже не за двумя, а за сотней зайцев и в результате не поймать ни одного. Нам нужно сфокусироваться на чем-то», – считает Бичков.

Новый руководитель полагает, что Objekt должен вернуться к деятельности творческого инкубатора. Планируются и международные обмены школьников. Сам Бичков родился в Нарве, рос и учился в Англии, затем работал школьным учителем английского языка в Японии. Недавно он снова ездил в Японию, чтобы договориться о молодежном обмене.

Также он намерен открыть в Objekt инкубационную программу на базе международной конференции по трендам интернет-технологий W3N, которую он три года проводил в Нарве.

«Почему к нам на конференцию приезжали со всего мира: из Америки, Китая, Англии, Японии? Потому что очень интересное место – на краю политической Европы, на границе с государством, которого люди побаиваются, “in the middle of nowhere”, но не в лесу», – описывает преимущества Нарвы Бичков.

Его также радует, что к судьбе проекта неравнодушны жители города, предлагающие свое время и навыки.

«Самое крутое, что все хотят помочь. Все понимают, насколько это ценный проект», – говорит он.