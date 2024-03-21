    Эстония отправит Украине военную помощь на 20 млн евро

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе. ABACA/ScanpixФото: ABACA/Scanpix

    Министр обороны Ханно Певкур заявил в Киеве, что Эстония отправит Украине пакет помощи на сумму 20 миллионов евро, в который входят, среди прочего, артиллерийские снаряды.

    Кроме того, в пакет помощи входят, например, безоткатные противотанковые пушки, взрывчатка, различные снаряды, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и другое.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Закрывшая мебельные магазины фирма продала недвижимость в Таллинне за миллионы
Ханно Линдпере об экономической стратегии: если удастся воплотить хотя бы 25%, я буду счастлив
«Я иду сознаваться»: ранее осужденный предприниматель вместо грузоперевозок загрузил полицию
Эпицентр
Финский клиент привел эстонского металлопромышленника на край пропасти
Чрезвычайно высокий рост цен и жесткость финского клиента навлекли на эстонского производителя требование на сумму более миллиона евро, что привело к санации предприятия.
Чрезвычайно высокий рост цен и жесткость финского клиента навлекли на эстонского производителя требование на сумму более миллиона евро, что привело к санации предприятия.
Все большие материалы
Инвестор
ФРС придерживается своего курса
Федеральная резервная система США сохранила ставки на прежнем уровне, однако по-прежнему планирует их снизить в этом году три раза.
Федеральная резервная система США сохранила ставки на прежнем уровне, однако по-прежнему планирует их снизить в этом году три раза.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: любишь какао, люби и денежки платить. Биткойн отдыхает
Выполнили обещание: угощаем шоколадкой! Мы обещали рассмотреть, почему цены на какао растут как на дрожжах (Какао? На дрожжах? Мда) – и вот вам пожалуйста!
Выполнили обещание: угощаем шоколадкой! Мы обещали рассмотреть, почему цены на какао растут как на дрожжах (Какао? На дрожжах? Мда) – и вот вам пожалуйста!
Все подкасты ДВ
Mнения
Блог Райво Варе: Путин выбрал Путина. Что дальше?
Удары украинцев нанесли серьезный ущерб российской нефтяной промышленности, но Путин может продолжать свою стратегию изнурения, поскольку Европа хоть и проснулась, но в сфере обороны по-прежнему проявляет пассивность, а иногда и трусость, пишет обозреватель Райво Варе в 34-й записи военного блога.
Удары украинцев нанесли серьезный ущерб российской нефтяной промышленности, но Путин может продолжать свою стратегию изнурения, поскольку Европа хоть и проснулась, но в сфере обороны по-прежнему проявляет пассивность, а иногда и трусость, пишет обозреватель Райво Варе в 34-й записи военного блога.
Все мнения
Интервью
Сеть барбершопов в Нарве: сначала идея казалась безумной
Пять лет назад открылся первый в Нарве барбершоп. Сейчас RealMedvedev – это сеть из трех заведений, одно из которых работает и как учебный класс для новых мастеров. А само понятие барбершопа перестало быть здесь экзотикой.
Пять лет назад открылся первый в Нарве барбершоп. Сейчас RealMedvedev – это сеть из трех заведений, одно из которых работает и как учебный класс для новых мастеров. А само понятие барбершопа перестало быть здесь экзотикой.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект