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dv.ee

21 марта 2024 в 11:33









Эстония отправит Украине военную помощь на 20 млн евро

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе. ABACA/Scanpix Фото: ABACA/Scanpix

Министр обороны Ханно Певкур заявил в Киеве, что Эстония отправит Украине пакет помощи на сумму 20 миллионов евро, в который входят, среди прочего, артиллерийские снаряды.

Кроме того, в пакет помощи входят, например, безоткатные противотанковые пушки, взрывчатка, различные снаряды, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и другое.