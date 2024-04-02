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Индрек Лепик

2 апреля 2024 в 6:01









Первый год Финляндии в НАТО: северные соседи готовятся к долгой войне в Европе

Министр обороны Антти Хяккянен говорит, что больше никто так не готов защищать себя и Европу, как финны. Фото: AFP/Scanpix

На этой неделе у северных соседей исполняется первый год в НАТО. Побеседовавшие по этому случаю с Äripäev министр обороны и министр иностранных дел Финляндии выразили надежду, что страна перестраховывается, но они не видят будущее Европы в ближайшие десятилетия в розовом цвете.

«Соседство с Россией – это наша основная проблема уже несколько сотен лет», – первым делом говорит министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Способность справляться с враждебным соседом – это альфа и омега политики безопасности наших северных соседей, без этого не будет ничего.

Хотя иногда кажется, что Финляндия искала теплых отношений с россиянами – и высокомерные заявления политиков вроде Тарьи Халонен или Эркки Туомиоя в адрес Эстонии только усугубляли это впечатление, вся политика безопасности финнов с времен Зимней войны строилась вокруг одного единственного вопроса: как защититься от России.

По словам Хяккянена, после холодной войны, когда большая часть Европы верила в то, что большим войнам положен конец, Финляндия не меняла курс. Срочная служба не была упразднена, оборонительные сооружения и укрытия не были разрушены, а производство боеприпасов не прекращалось. Это означает, что адаптироваться после февраля 2022 года было значительно проще.

Ближайшие десятилетия не улучшат ситуацию

«Сейчас мы производим в пять раз больше боеприпасов, чем до начала войны», – признает Хяккянен.