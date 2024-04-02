    Первый год Финляндии в НАТО: северные соседи готовятся к долгой войне в Европе

    Министр обороны Антти Хяккянен говорит, что больше никто так не готов защищать себя и Европу, как финны.Фото: AFP/Scanpix

    На этой неделе у северных соседей исполняется первый год в НАТО. Побеседовавшие по этому случаю с Äripäev министр обороны и министр иностранных дел Финляндии выразили надежду, что страна перестраховывается, но они не видят будущее Европы в ближайшие десятилетия в розовом цвете.

    «Соседство с Россией – это наша основная проблема уже несколько сотен лет», – первым делом говорит министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Способность справляться с враждебным соседом – это альфа и омега политики безопасности наших северных соседей, без этого не будет ничего.
    Хотя иногда кажется, что Финляндия искала теплых отношений с россиянами – и высокомерные заявления политиков вроде Тарьи Халонен или Эркки Туомиоя в адрес Эстонии только усугубляли это впечатление, вся политика безопасности финнов с времен Зимней войны строилась вокруг одного единственного вопроса: как защититься от России.
    По словам Хяккянена, после холодной войны, когда большая часть Европы верила в то, что большим войнам положен конец, Финляндия не меняла курс. Срочная служба не была упразднена, оборонительные сооружения и укрытия не были разрушены, а производство боеприпасов не прекращалось. Это означает, что адаптироваться после февраля 2022 года было значительно проще.

    Ближайшие десятилетия не улучшат ситуацию

    «Сейчас мы производим в пять раз больше боеприпасов, чем до начала войны», – признает Хяккянен.

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