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dv.ee

9 апреля 2024 в 7:49









Экспорт товаров в феврале упал на 15%

Основными партнерами Эстонии по экспорту в феврале были Финляндия (16% от общего объема экспорта Эстонии), Швеция (10%) и Латвия (9%). Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в феврале 2024 года уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 15%, а импорт – на 10%.

В текущих ценах товаров экспортировано почти на 1,3 миллиарда евро и импортировано на 1,5 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 202 миллиона евро, что на 67 миллионов больше, чем годом ранее.