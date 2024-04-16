У Татьяны Ликсутовой/Росэ появился новый бизнес в центре Таллинна
Вид на улицу Йыэ, где расположена новая парковка и бывший ресторан Татьяны Росэ.Фото: Andras Kralla
Бывшая жена московского чиновника и одна из богатейших женщин Эстонии Татьяна Росэ (Ликсутова), избавившись от ресторанного бизнеса, открыла новый, неподалеку от Gianni.
Судя по данным
Инфобанка Äripäev, новая фирма Lunnea OÜ Татьяны Росэ появилась в июле прошлого года и уже зарабатывает сотни тысяч евро в квартал. Компания занимается недвижимостью, а точнее, управляет новой многоуровневой парковкой на Йыэ.
В парковке на восемь этажей 192 места. Арендовать их можно как на полчаса (1,9 евро), так и на день (11 евро) или долгосрочно (карта на месяц, но только на ночное время, будет стоить 45 евро).
Это соседний дом с рестораном Gianni, когда-то он принадлежал Максиму Ликсутову, вице-мэру российской столицы, а затем перешел к Татьяне, его бывшей жене. Татьяна сменила фамилию
с Ликсутовой на Росэ примерно в то же время, что зарегистрировала новую парковочную фирму. А незадолго до этого, в июне 2023 года, она передала
долю в ресторане Gianni его управляющей Ольге Клуге и тогда же избавилась от 100% компании MiniBar OÜ, владеющей баром Parrot в Cтаром городе.
В собственности у Росэ по-прежнему остается еще одна эстонская компания, Tor Property.
TOR Property, созданная в сентябре 2019 года после разделения транзитной компании Transgroup Invest между Ликсутовой и Сергеем Глинкой, после двух убыточных лет подряд вышла в прибыль в 2022 году (отчета за 2023 год пока нет). Компании принадлежит здание по Йыэ, 4а, 3000 кв. м, а также участок неподалеку, на Кару, 10, 362 кв. м и автостоянки.
Именно через эту эстонскую фирму Татьяна Росэ все еще владеет долей в московских скоростных поездах «Аэроэкспресс». Этот бизнес связывает ее с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, которые находятся под санкциями США и Великобритании как связанные с Кремлем и получающие финансовую выгоду от поддержки режима Владимира Путина. Ранее Махмудов фигурировал в скандале с отмыванием российских денег через эстонский филиал Swedbank, разгоревшемся в 2020 году после публикаций шведского телеканала SVT и Postimees. По данным СМИ, партнер Ликсутовой перевел 1,4 млрд евро в обход американских санкций (под которыми с 2015 года находится принадлежавший ему концерн «Калашников»).
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