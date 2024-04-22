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Николай Андреев

22 апреля 2024 в 4:51









Тысячи нарвских водителей раньше заправлялись в Ивангороде: кому теперь они везут деньги?

Тармо Кярсна, руководитель отдела продажи энергии Alexela. Фото: Alexela

С 1 февраля из-за реконструкции российского погранпункта граница в Нарве закрыта для любого транспорта. До этого тысячи нарвитян заправлялись в Ивангороде, где бензин и дизтопливо примерно вдвое дешевле. Кому достались эти клиенты?

Таможенные правила позволяют ввезти в Эстонию полный бак топлива один раз в месяц. Сколько человек регулярно пользовались возможностью заправиться в России, оценить сложно, но некоторое представление можно получить по косвенным данным.

Так, осенью ДВ писал , что границу в сутки пересекали в обе стороны в сумме около 600 машин, большинство из которых легковые. Но около 100 из них – это дополнительный трафик, который добавился после закрытия российско-финской границы, поэтому считать их постоянными клиентами ивангородских АЗС нельзя.

Количество АЗС «на душу населения» также указывает на былую популярность российского топлива. Население Нарвы чуть меньше 53 тыс. человек. В городе – шесть автозаправочных станций компаний Circle K, Alexela, Olerex и Neste.

Население расположенного сразу за пограничным мостом Ивангорода, по данным Росстата, менее 10 тыс. человек, то есть впятеро меньше, чем в Нарве. При этом в городе ровно столько же заправок, сколько в Нарве. Все шесть ивангородских АЗС расположены на одной улице, идущей от погранпункта. До февраля значительную часть их клиентов, если не большинство, составляли водители, пересекавшие границу. Теперь топливо они могут купить только в Эстонии – в два раза дороже.

ДВ спросил эстонских продавцов топлива, заметно ли сейчас на их нарвских автозаправках увеличение количества клиентов по сравнению с тем же периодом прошлого года? И выросли ли продажи сопутствующих товаров, например, кофе и фастфуда?

«Заправочная станция Alexela расположена в центре Нарвы и предназначена в первую очередь для частных лиц. По сравнению с прошлым годом как количество посещений заправки, так и количество купленных литров увеличилось более чем на 10 процентов», – рассказал руководитель отдела продажи энергии Alexela Тармо Кярсна.

В то же время, по его словам, необходимо учитывать растущую неуверенность людей в будущем, которые ограничивают свое потребление и тщательно обдумывают трату каждого евро.

На заправке Olerex, которая расположена на выезде из Нарвы в сторону Таллинна, изменений не заметили:

«На АЗС Olerex Narva не произошло существенных изменений в объемах топлива и торговли, в том числе в потреблении кофе», – ответила представляющая Olerex советник по связям с общественностью Эйрис Теэвеэре-Отс.

Представители Circle K и Neste к моменту выхода публикации не ответили на вопрос ДВ. У этих сетей в Нарве по две автозаправки.