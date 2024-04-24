    Строительная компания отметила десятилетний юбилей рекордными результатами

    Строительная компания BGM Ehitus, принадлежащая Яанусу Мююрсепу, в прошлом году добилась лучших результатов в своей истории.Фото: BGM Ehitus

    «Мы очень довольны результатами прошлого года. Оборот увеличился, а рентабельность выросла. Это был очень активный год, у нас было много крупных объектов», – рассказал Яанус Мююрсеп, владелец строительной компании BGM Ehitus, которой этой весной исполнилось 10 лет.

    «Можно сказать, что прошлый год был самым успешным в нашей истории. Оборот был самым высоким за всю историю, и рентабельность также выросла», – сказал Мююрсеп.
    BGM Ehitus занимается общестроительными работами, то есть всем, что сделано из бетона – фундаментами, полами, стенами, монтажными работами. В этом году среди объектов компании, например: Дом музыки Арво Пярта в Раквере и объекты для Сил обороны, в Ида-Вирумаа и Тартумаа.
    По словам Мююрсепа, компании хватает работы на этот год, поэтому за очень большие объекты она браться уже не будет: «Наша цель не в том, чтобы очень сильно вырасти, поскольку быстрый рост тормозится нехваткой квалифицированной рабочей силы. На рынке труда много людей, но не хватает добросовестных квалифицированных работников».
    Оборот BGM Ehitus в прошлом году составил 4,8 миллиона евро, годом ранее – 3,8 миллиона евро. В прошлом году компания получила чистую прибыль в размере 207 333 евро, в 2022 году — 35 958 евро.
    При сокращении до полной занятости среднее количество сотрудников в прошлом году составило 9, в 2022 году — 7. Средняя брутто-зарплата сотрудников в прошлом году составила 2058 евро по сравнению с 1920 евро в 2022 году.
    В прошлом году компания выплатила 80 000 евро дивидендов.
    Яанусу Мююрсепу также принадлежит компания BGM Baltic, занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий. В прошлом году она также улучшила результаты. 

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