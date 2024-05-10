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dv.ee

10 мая 2024 в 10:39









Оборот сектора стартапов вырос на 10%, рынок стабилизировался

Список лидеров по обороту возглавил Bolt, показатель которого приближается к 300 млн евро. Фото: IMAGO/Юрген Риттер, Scanpix

Эстонские компании стартап-сектора в первом квартале показали рост оборота на 10%. Ситуация год назад была напряженная, рынок находился в ожидании, а теперь произошла стабилизация, объясняет руководитель Startup Estonia.

Оборот сектора стартапов составил 817,4 миллиона евро в январе-марте, сообщила пресс-служба госпрограммы Startup Estonia. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это рост на 10%.