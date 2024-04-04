    Из базы данных Apotheka утекли сведения клиентских карт

    Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity не смогли защитить данные клиентов.Фото: Андрас Кралла

    Департамент полиции сообщил о взломе системы компании Allium UPI – из ее базы данных были загружены личные коды, э-мейлы, домашние адреса, телефонные номера и сведения о покупках владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity.

    Всего из базы данных были загружены личные коды около 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров, сообщил в четверг Департамент полиции. Также возможно установить какие безрецептурные лекарства и прочие аптечные товары были куплены в период с 2014 по 2020 год, но это не касается рецептурных лекарств. Людей, чьи данные были незаконно загружены, Allium UPI уведомит лично по электронной почте.
    Пока эта информация не утекла в открытый доступ и не была использована в преступных целях. «Но киберпреступность является международной, и подобные утечки умело используют и другие мошенники. Поэтому мы просим всех быть бдительными, если с вами свяжется в связи этой утечкой данных кто-нибудь, кроме Allium UPI, поскольку мошенники могут сейчас, воспользовавшись ситуацией, попытаться заполучить деньги или данные людей», – говорит глава бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Аго Амбур.
    По словам генерального директора Инспекции по защите данных Пилле Лехис, очередной случай демонстрирует, что предприниматели недостаточно серьезно следят за защитой данных. «Компании и учреждения должны серьезно задуматься об увеличении инвестиций для обеспечения безопасности. Ущерб от подобного инцидента не только материальный, а подрывает доверие и репутацию», – считает Лехис.
    Уголовное производство было возбуждено по статье о незаконном получении доступа к компьютерной системе. Делом занимается бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции под руководством государственной прокуратуры. Надзорное производство проводит Инспекция по защите данных.

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