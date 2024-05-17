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dv.ee

17 мая 2024 в 10:44









Новый руководитель компании недвижимости Сыырумаа: увеличим портфель до миллиарда!

До прихода в компанию недвижимости Урмаса Сыырумаа Герт Йостов более 15 лет руководил проектами Technopolis Ülemiste. Фото: Andres Raudjalg, US Real Estate

Одной из задач Герта Йостова, нового руководителя компании Урмаса Сыырумаа US Real Estate, станет увеличение портфеля компании до одного миллиарда евро. Кроме того, фирма находится в поиске инвесторов.

В настоящее время портфель недвижимости US Real Estate составляет почти 350 миллионов евро.