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Ану Йыги

21 мая 2024 в 14:21









Производитель электроники из Элва увеличил оборот до 200 млн евро

Руководителю GPV Estonia Вейко Вахеру в прошлом году пришлось как нанимать, так и сокращать сотрудников. Фото: Raul_Mee

Действующая в Элва компания GPV Estonia в прошлом году увеличила оборот до более чем 213 млн евро. В разы выросла и прибыль компании. Несмотря на это, предприятие не считает, что 2023 год был легким.

«Доступность компонентов не отвечала рыночному спросу, а нестабильность в цепочке поставок и большие колебания спроса негативно повлияли на эффективность производства», – отмечается в годовом отчете GPV Estonia.