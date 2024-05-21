    Производитель электроники из Элва увеличил оборот до 200 млн евро

    Руководителю GPV Estonia Вейко Вахеру в прошлом году пришлось как нанимать, так и сокращать сотрудников.Фото: Raul_Mee

    Действующая в Элва компания GPV Estonia в прошлом году увеличила оборот до более чем 213 млн евро. В разы выросла и прибыль компании. Несмотря на это, предприятие не считает, что 2023 год был легким.

    «Доступность компонентов не отвечала рыночному спросу, а нестабильность в цепочке поставок и большие колебания спроса негативно повлияли на эффективность производства», – отмечается в годовом отчете GPV Estonia.

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