  • OMX Baltic0,19%311,65
  • OMX Riga−0,28%877,17
  • OMX Tallinn−0,12%2 054,14
  • OMX Vilnius0,43%1 368,35
  • S&P 5000,11%6 582,69
  • DOW 30−0,13%46 504,67
  • Nasdaq 0,18%21 879,18
  • FTSE 1000,69%10 436,29
  • Nikkei 2251,01%53 661,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • 05.04.26, 15:27

Иран атаковал инфраструктурные объекты в странах Персидского залива

ОАЭ, Бахрейн и Кувейт сообщили о новых атаках со стороны Ирана на объекты инфраструктуры с применением дронов и ракет. Власти этих стран заявили, что большинство возникших пожаров уже ликвидировано. О пострадавших ни в Абу-Даби, ни в Манаме, ни в Эль-Кувейте не сообщали.
Пожар рядом с аэропортом в Дубае. Фото архивное от 16 марта.
  • Пожар рядом с аэропортом в Дубае. Фото архивное от 16 марта.
  • Foto: Scanpix
В Объединенных Арабских Эмиратах после атаки Ирана произошел пожар на нефтехимическом предприятии. Пресс-служба правительства Абу-Даби в воскресенье, 5 апреля, сообщила, что речь идет о заводе компании Borouge. По данным властей, причиной нескольких возгораний стали упавшие обломки перехваченных воздушных целей. Работа предприятия приостановлена, специалисты оценивают размер ущерба. Сообщений о пострадавших не поступало, передает DW.
Незадолго до этого министерство обороны ОАЭ заявило о перехвате нескольких иранских ракет и беспилотников. Объединенные Арабские Эмираты чаще других стран Персидского залива, где размещены американские военные базы, подвергаются атакам Ирана, которыми Тегеран отвечает на удары США и Израиля.
В Бахрейне о пожаре на одном из резервуаров после иранской атаки сообщила национальная нефтегазовая компания Bapco Energies. В Манаме уточнили, что возгорание уже ликвидировано и сейчас проводится оценка ущерба. Сведений о пострадавших не поступало. О налете иранских беспилотников на свои объекты также заявили в бахрейнской нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries. Там сообщили, что в результате атак на производственных объектах вспыхнули пожары, которые удалось потушить. О пострадавших компания также не сообщала.

Власти Кувейта, в свою очередь, обвинили Иран в ударах по объектам инфраструктуры. По данным министерства электроэнергии и водоснабжения, в результате налета иранских беспилотников серьезные повреждения получили две электростанции и опреснительные станции. Информагентство Kuna сообщило, что еще один дрон врезался в здание министерства финансов и также нанес значительный материальный ущерб. О пострадавших не сообщалось и в этом случае.
США и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары. Как утверждается, в результате этих атак были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных чиновников и представителей силовых структур. В ответ Исламская Республика наносит удары по соседним государствам Персидского залива, используя ракеты и дроны. По заявлениям Тегерана, целью этих атак являются американские военные базы в регионе.
Под удары Ирана ранее попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры. Кроме того, от иранских атак, как утверждается, пострадали Азербайджан и Кипр, временно председательствующий в Евросоюзе.
Президент США Дональд Трамп 4 апреля вновь напомнил об ультиматуме, предъявленном Исламской Республике. По его словам, Тегеран до 6 апреля должен «заключить сделку» с Вашингтоном или снять блокаду Ормузского пролива. В противном случае на Иран, заявил Трамп, «обрушится весь ад». Власти Ирана этот ультиматум отвергли.
Похожие статьи

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Иллюстративное фото.
  • 04.04.26, 11:43
Иран сообщил об уничтожении второго американского военного самолета
Президент США Дональд Трамп.
  • 30.03.26, 16:50
Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и нефтяные скважины в Иране
Американские солдаты. Фото иллюстративное.
  • 29.03.26, 13:59
Пентагон рассматривает сценарии наземной операции в Иране
Вид от жилого дома Joaoru Residentsid на замок Германа.
  • KM
  • 01.04.26, 12:36
Рынок недвижимости Нарвы меняется: спустя тридцать лет завершен первый новый жилой проект

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.04.26, 12:56
Большой обзор: в ближайший год в Эстонии откроются десятки новых производств
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
2
Новости
  • 02.04.26, 13:37
Новый спа-отель у Чудского озера ищет в команду сто человек
3
Новости
  • 03.04.26, 13:46
Быстрый рост, долги и сомнительные счета: интернет-магазин, подозреваемый в схемах, закрылся
4
Новости
  • 03.04.26, 12:10
Цена «зеленого перехода»: одна лишь мысль об электрогрузовиках стоит миллионы
5
Новости
  • 04.04.26, 13:12
Инспекция труда: почти в каждом споре работодателя обвиняют в причинении морального вреда
Как избежать трудового спора
6
Новости
  • 02.04.26, 18:05
Миллионные долги и три тяжелых года: компания фермера запустила санацию

Последние новости

Новости
  • 05.04.26, 15:27
Иран атаковал инфраструктурные объекты в странах Персидского залива
Новости
  • 05.04.26, 15:01
Она купила свои первые акции в 24 года: теперь эта инвестиция принесла ей квартиру мечты
Новости
  • 05.04.26, 12:56
Глава Telia: если раньше плюс 30% к зарплате могли просить разработчики, то теперь – специалисты по ИИ
Новости
  • 05.04.26, 12:26
Великобритания пытается убедить Anthropic расширить деятельность в Лондоне
Новости
  • 05.04.26, 11:40
Стоимость труда в Эстонии выросла, но до лидеров ЕС еще далеко
Биржа
  • 04.04.26, 16:16
Куда инвестировать 100, 1000 или 10 000 евро: «Аппетит приходит во время еды»
Новости
  • 04.04.26, 14:33
ТОП лучших работодателей: зарплата – не главное?
Новости
  • 04.04.26, 13:12
Инспекция труда: почти в каждом споре работодателя обвиняют в причинении морального вреда
Как избежать трудового спора

Сейчас в фокусе

23 новых завода и производственных здания распределены по всей Эстонии, однако их концентрация все же выше в окрестностях Таллинна.
Новости
  • 03.04.26, 12:56
Большой обзор: в ближайший год в Эстонии откроются десятки новых производств
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
«Аппетит приходит во время еды, и в какой-то момент ты уже начинаешь думать, что можно сделать, чтобы откладывать чуть больше. Люди и сами удивляются, как быстро 100 евро превращаются в 200 или 300 евро», – призналась Кристи Сааре.
Биржа
  • 04.04.26, 16:16
Куда инвестировать 100, 1000 или 10 000 евро: «Аппетит приходит во время еды»
Рост налоговой задолженности Frog и подозрительные счета указывают на налоговое мошенничество, поэтому Союз электронной торговли исключил компанию из своего списка.
Новости
  • 03.04.26, 13:46
Быстрый рост, долги и сомнительные счета: интернет-магазин, подозреваемый в схемах, закрылся
Эмоциональные заявления без доказательств и изложение предположений как фактов в рамках трудовых споров не помогают ни одной из сторон, заявила в эфире радио Äripäev генеральный директор Инспекции труда Кайре Саареп.
Новости
  • 04.04.26, 13:12
Инспекция труда: почти в каждом споре работодателя обвиняют в причинении морального вреда
Как избежать трудового спора
Наталья Никитина снимается в коротком ролике для соцсетей – это главный способ привлечения клиентов в ее питомник.
Новости
  • 03.04.26, 07:00
«Мода идет с российской стороны»: даже бабушки-садоводы покупают то, что видели в TikTok
В марте на рынках США было большое падение, однако мой портфель за месяц сократился лишь на 4700 евро. Не так уж и плохо.
Инвестор Тоомас
  • 03.04.26, 15:01
Инвестор Тоомас: подводя итоги марта, я был изрядно удивлен
Руководитель отеля Kurro Киллу Майдла хотела бы в первую очередь взять на работу людей из Ида-Вирумаа, а еще лучше – если на вакансии откликнутся местные жители волости Алутагузе.
Новости
  • 02.04.26, 13:37
Новый спа-отель у Чудского озера ищет в команду сто человек
Система Workwear Flex использует цифровую идентификацию, например, чип-карту сотрудника, с помощью которой регистрируется выдача и возврат одежды. Таким образом у предприятия формируется реальное представление о том, как используется рабочая одежда и какова фактическая потребность в различных моделях и размерах.
  • KM
Content Marketing
  • 27.03.26, 13:05
Как сократить административную нагрузку и расходы, связанные с рабочей одеждой

