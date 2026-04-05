Назад 05.04.26, 15:27 Иран атаковал инфраструктурные объекты в странах Персидского залива ОАЭ, Бахрейн и Кувейт сообщили о новых атаках со стороны Ирана на объекты инфраструктуры с применением дронов и ракет. Власти этих стран заявили, что большинство возникших пожаров уже ликвидировано. О пострадавших ни в Абу-Даби, ни в Манаме, ни в Эль-Кувейте не сообщали.

Пожар рядом с аэропортом в Дубае. Фото архивное от 16 марта.

В Объединенных Арабских Эмиратах после атаки Ирана произошел пожар на нефтехимическом предприятии. Пресс-служба правительства Абу-Даби в воскресенье, 5 апреля, сообщила, что речь идет о заводе компании Borouge. По данным властей, причиной нескольких возгораний стали упавшие обломки перехваченных воздушных целей. Работа предприятия приостановлена, специалисты оценивают размер ущерба. Сообщений о пострадавших не поступало, передает DW.

Незадолго до этого министерство обороны ОАЭ заявило о перехвате нескольких иранских ракет и беспилотников. Объединенные Арабские Эмираты чаще других стран Персидского залива, где размещены американские военные базы, подвергаются атакам Ирана, которыми Тегеран отвечает на удары США и Израиля.

В Бахрейне о пожаре на одном из резервуаров после иранской атаки сообщила национальная нефтегазовая компания Bapco Energies. В Манаме уточнили, что возгорание уже ликвидировано и сейчас проводится оценка ущерба. Сведений о пострадавших не поступало. О налете иранских беспилотников на свои объекты также заявили в бахрейнской нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries. Там сообщили, что в результате атак на производственных объектах вспыхнули пожары, которые удалось потушить. О пострадавших компания также не сообщала.

Власти Кувейта, в свою очередь, обвинили Иран в ударах по объектам инфраструктуры. По данным министерства электроэнергии и водоснабжения, в результате налета иранских беспилотников серьезные повреждения получили две электростанции и опреснительные станции. Информагентство Kuna сообщило, что еще один дрон врезался в здание министерства финансов и также нанес значительный материальный ущерб. О пострадавших не сообщалось и в этом случае.

США и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары. Как утверждается, в результате этих атак были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных чиновников и представителей силовых структур. В ответ Исламская Республика наносит удары по соседним государствам Персидского залива, используя ракеты и дроны. По заявлениям Тегерана, целью этих атак являются американские военные базы в регионе.

Под удары Ирана ранее попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры. Кроме того, от иранских атак, как утверждается, пострадали Азербайджан и Кипр, временно председательствующий в Евросоюзе.

Президент США Дональд Трамп 4 апреля вновь напомнил об ультиматуме, предъявленном Исламской Республике. По его словам, Тегеран до 6 апреля должен «заключить сделку» с Вашингтоном или снять блокаду Ормузского пролива. В противном случае на Иран, заявил Трамп, «обрушится весь ад». Власти Ирана этот ультиматум отвергли.