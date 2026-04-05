Стоимость труда в Эстонии выросла, но до лидеров ЕС еще далеко Эстония сохраняет самую высокую стоимость рабочей силы среди стран Балтии, хотя до лидеров ЕС ей по-прежнему далеко. В 2025 году час работы в Эстонии обходился работодателю в среднем в 21,1 евро против 19,6 евро годом ранее.

В Литве этот показатель вырос с 16,3 до 17,8 евро, а в Латвии – с 15,1 до 16,3 евро. При этом Литва вошла в число стран с самыми высокими темпами роста в ЕС, а также с одной из самых низких налоговых нагрузок на рабочую силу – 5,5% от общих затрат, передает rus.err.ee.

В среднем по ЕС стоимость часа работы в 2025 году достигла 34,9 евро, в еврозоне – 38,2 евро. Самые высокие показатели зафиксированы в Люксембурге, Дании и Нидерландах, самые низкие – в Болгарии, Румынии и Венгрии. В целом по Евросоюзу затраты на труд выросли на 4,1%.