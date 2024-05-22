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Ану Йыги

22 мая 2024 в 14:05









Эстонский производитель эндоскопов инвестировал миллионы

Как и на фотографии, сделанной 10 лет назад, фирмой Karl Storz Video Endoscopy Estonia руководит Тынис Пильвисто. Фото: Andres Haabu

В прошлом году эстонский производитель эндоскопов, который дает работу почти 300 сотрудникам, увеличил свой оборот более чем на 10 процентов, почти до 49 млн евро.

Компания Karl Storz Video Endoscopy Estonia, действующая в Таллинне и Лаагри, производит и ремонтирует медицинские, ветеринарные и промышленные эндоскопы, а также компоненты хирургических инструментов.