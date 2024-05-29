Новости

dv.ee

29 мая 2024 в 6:56









Ляэнеметс: следует увеличить налоговое бремя богатых людей

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Liis Treimann

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, правительство не сможет избежать нового повышения налогов, но это следует делать только за счет увеличения налогового бремени богатых людей, передает rus.err.ee.

Ляэнеметс отметил, что новые налоги не должны касаться среднего класса и бедных людей, потому что в таком случае придется начать выплачивать им пособия: «Люди должны иметь возможность нормально жить на свою зарплату».

Говоря о запланированных на следующий год пятипроцентных повсеместных сокращениях расходов, Ляэнеметс подчеркнул, что они будут неприятными и болезненными для многих областей.

Он привел в пример Министерство иностранных дел: «Мы должны сократить расходы на персонал. Речь идет о посольствах и их сотрудниках. Если мы говорим о пятипроцентном сокращении, то мы также должны обсудить, в каких странах мы закроем наши посольства. Мы близки к пределу разумного с этими сокращениями, когда мы можем нанести ущерб как экономический, так и социальный. Если я еду за границу и как гражданин не могу получить поддержку от своей страны, разве это разумно?»

Говоря о сокращениях в сфере образования, министр предупредил, что в таком случае придется упразднить пособия на внешкольное образование, урезать расходы госгимназий и отказаться от повышения зарплат учителям.