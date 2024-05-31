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dv.ee

31 мая 2024 в 13:19









Бывшая глава MTÜ Slava Ukraini получила статус подозреваемой

Основатель организации Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме (в центре в черном) была избрана в Рийгикогу по списку «Ээсти 200», однако из-за общественного давления была вынуждена покинуть пост. Фото: Liis Treimann

Бывшая руководитель некоммерческой организации Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме получила статус подозреваемой в рамках расследования уголовного дела о возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований.

В Государственной прокуратуре не стали уточнять, в чем конкретно подозревают Лехтме, передает rus.err.ee.

По словам гособвинителя Сигрид Нурм, пока речь идет о предварительном подозрении: «В рамках уголовного дела в отношении MTÜ Slava Ukraini продолжается досудебное производство, цель которого – выяснить, были ли пожертвованные организации деньги использованы по целевому назначению и не нанесло ли использование этих денег ущерба MTÜ».

«Мы допросили ряд связанных с этим делом сторон, в том числе предъявили предварительное подозрение Йоханне-Марии Лехтме, – добавила Сигрид Нурм. – На данном этапе расследования прокуратура не считает возможным раскрывать точное содержание подозрения или его объем».