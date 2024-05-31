    Делов-то: институт изучения «Отечества», бережем природу и вводим новые налоги, мусорный хаос, приговор Трампу

    Фото: Елена Ценно

    В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают социологическую пропаганду в пользу партии «Отечество», исторический приговор Дональду Трампу, автомобильный налог, принятие которого все ближе, а эксперт в экономике замкнутого цикла рассказывает о типичных проблемах при сортировке мусора.

    Финансовая комиссия Рийгикогу завершила работу над проектом закона об автомобильном налоге и перенаправило его на третье чтение. Нужен ли нам автомобильный налог? Удовлетворяет ли он экологическим целям, или это только ширма? Мы бережем природу или просто хотим денег? Нам действительно нужно больше золота?
    С этого года вся Эстония обязана сортировать мусор. Насколько хорошо мы это умеем? Понимают ли жители Эстонии, как и для чего сортировать? Почему в нашей стране вечно проблемы с этим, а Еврокомиссия грозится оштрафовать? Как изменится эта индустрия после ухода из жизни Николая Осипенко?
    По информации Äripäev, Институт общественных исследований проводил опросы и «сливал» их результаты партии «Отечество», помогая той наращивать рейтинг. Насколько это честно? Имеем ли мы здесь дело с «промыванием мозгов», или просто business as usual? Куда подевалось критическое мышление наших СМИ: почему они слово в слово повторяют партийную пропаганду? И почему нельзя работать честно, открыто и прозрачно?
    Впервые в истории бывший президент США признан виновным по уголовному делу. По мнению присяжных, Дональд Трамп сфальсифицировал отчетность, скрыв платежи порнозвезде Сторми Дэниэлс. Повлияет ли это на результат президентских выборов? Можно ли в принципе голосовать за человека, признанного виновным в уголовных преступлениях? Усугубится ли раскол в американском обществе?
    Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

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Делов-то: институт изучения «Отечества», бережем природу и вводим новые налоги, мусорный хаос, приговор Трампу
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают социологическую пропаганду в пользу партии «Отечество», исторический приговор Дональду Трампу, автомобильный налог, принятие которого все ближе, а эксперт в экономике замкнутого цикла рассказывает о типичных проблемах при сортировке мусора.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают социологическую пропаганду в пользу партии «Отечество», исторический приговор Дональду Трампу, автомобильный налог, принятие которого все ближе, а эксперт в экономике замкнутого цикла рассказывает о типичных проблемах при сортировке мусора.
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