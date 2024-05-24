Делов-то: «Они обуели!» Российские пограничники, леваки в Европарламенте, где Нарва и где зеленый переход, войдем ли мы в пятерку с помощью фосфоритов?

Фото: Елена Ценно

В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают выборы в Европейский парламент, провокацию на границе, гибель президента Ирана и фосфориты.

Перетаскивание буев с места на место – это провокация? Как нам реагировать?

Социал-демократы в Европейском парламенте: насколько это хорошо для бизнеса?

Соцдемы стали играть первую скрипку в правительстве и диктуют правила игры? Почему они по-прежнему неудачно работают с русским избирателем и плохо ориентируются на этом поле?

«С помощью фосфоритов мы войдем в пятерку самых богатых стран Европы», – говорит в подкасте предприниматель Владимир Либман. Насколько оправдан оптимизм?

К каким последствиям на международной арене приведет смерть президента Ирана?

Об этом и другом в свежем выпуске «Делов-то!».