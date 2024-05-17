Делов-то: любовь Олега Осиновского и протесты, дроны над Ида-Вирумаа, где Эстонии искать секрет успеха?

В очередном выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» говорят о протестах в Грузии, планируемой в Эстонии конфискации российских активов, а заодно и о том, где на третий год кризиса стране искать новый секрет конкурентоспособности.

Журналисты «Деловых ведомостей» Алексей Шишкин, Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов, а также главный редактор Олеся Лагашина. Фото: Деловые Ведомости

Важнейшие внутренние и международные события уходящей недели в студии обсуждают биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов и журналисты Алексей Шишкин и Ярослав Тавгень.

• В Грузии больше месяца продолжаются протесты против уже принятого в трех чтениях закона «О прозрачности иностранного влияния». Часть общества видит в них борьбу двух курсов – «пророссийского», который якобы проводит правящая партия «Грузинская мечта», и проевропейского. Чем окончится это противостояние?

Бизнесмен Олег Осиновский, по его собственным словам влюбленный в Грузию, не видит поводов для тревоги и рисков для своего тбилисского проекта. Живший в столице Грузии Алексей Шишкин настроен не так оптимистично.

• Рийгикогу большинством голосов (65) поддержал законопроект, который позволяет использовать замороженные российские активы, в том числе частных лиц, связанных с РФ, для передачи их Украине в виде компенсации за причиненный войной ущерб. Не вымощена ли на сей раз благими намерениями дорога в ад?

• Командующий Силами обороны Мартин Херем предложил организовать в Эстонии производство дронов для военных целей, что и армию сможет укрепить, и пополнить бюджет страны. В общем, сразу двух зайцев дронами подстрелить. Взлетит ли инициатива?

• Созванная Рийгикогу группа экспертов выделила пять основных проблем, связанных с поддержанием конкурентоспособности Эстонии. Как с ними справиться, да и надо ли? И где стране искать секрет успеха на третий год кризиса?