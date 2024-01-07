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Николай Андреев

8 января 2024 в 4:00









В три-пять раз дороже рынка: новостройка в Нарве удивляет горожан не только дизайном

Власти Нарвы больше 10 лет не могли продать под жилую застройку участок с уникальным расположением. Наконец, строительство здесь началось. Фото: Николай Андреев

В середине декабря в Нарве, на высоком берегу пограничной реки началось строительство современного здания Joaoru Residentsid. Дом планируется достроить в первом квартале 2025 года – через 17 лет после того, как в Нарве с нуля построили предыдущий квартирный дом.

Потенциальных инвесторов раз за разом останавливали экономические проблемы и множество недорогих старых квартир в городе. Нынешний проект тоже был отложен, но теперь ему довольно неожиданно дали старт. Застройщик комментирует это решение скупо, а нарвские маклеры считают, что компания приняла его не в расчете легко продать квартиры.

Первый и пока единственный после советского периода квартирный дом в Нарве построили в 2008 году – небольшое здание в старинном стиле на улице Краави в Старом городе. С тех пор с нуля начинали строить, но не достроили еще один квартирный дом, несколько долгостроев 80-х годов довели до конца, и на этом все. Поэтому нынешняя стройка для Нарвы – значительное событие.

Квартирный дом возводит Rand&Tuulberg, но заказчиком строительства и продавцом квартир выступает другая компания, которой владеют те же предприниматели – Vallikraavi Kinnisvara.

Отложили, но передумали

Дом появится на месте бывшей 7-й школы, из его окон будет открываться вид на пограничную реку и две крепости. Отсюда в минуте ходьбы – городской пляж, в пяти минутах – автобусный и железнодорожный вокзал. Но несмотря на вид и местоположение после закрытия школы городские власти не могли продать участок около десяти лет. Наконец, покупатель нашелся. В 2016 году здание школы снесли, но начало строительства снова перенесли.

Еще летом 2023 года руководитель Vallikraavi Kinnisvara Индрек Рентель говорил ДВ: «Строительство квартир в Joaoru было приостановлено в основном из-за неопределенности, вызванной войной между Россией и Украиной. Из-за нее интерес к покупке квартир упал, и получить кредит в банке для финансирования строительства практически невозможно. Судя по всему, в этом году мы с этим проектом дальше не продвинемся».

Однако 13 декабря 2023 года строительство торжественно начали.

В Нарве по таллиннским ценам

Проект предусматривает пять домов, но сейчас начато строительство только первого дома, планы на остальные дома не озвучены. В первом доме будет 45 квартир, от однокомнатных на 33 кв. метра до четырехкомнатных двухэтажных квартир в 116 кв. метров с террасами на крыше. Такая планировка – новинка для Нарвы. За отдельную плату также можно приобрести место на открытой парковке или в парковочном здании, часть которого возведут вместе с первым домом.

Индрек Рентель, руководитель Vallikraavi Kinnisvara, подтвердил ДВ, что компания инвестирует в строительство 7 млн евро. Цена квадратного метра квартир составит около 3000-4000 евро. Это примерно столько же, сколько стоит квадратный метр в похожих новостройках Таллинна. И в разы дороже, чем на нарвском рынке недвижимости.

В Нарве нет квартир, с которыми корректно было бы сравнивать это жилье, практически все имеющиеся – советской постройки и значительно отличаются от тех, что будут в Joaoru Residentsid. Но цены за квадратный метр старой нарвской квартиры колеблются от 500 до 1400 евро за кв. метр. Большинство предложений на порталах объявлений – значительно меньше тысячи евро за метр, а более дорогие квартиры часто с современным ремонтом.

В соседнем Нарва-Йыэсуу, недалеко от моря стоит дом 2020 года постройки, не с таким смелым дизайном, но с более-менее сопоставимой планировкой. Сейчас одна из квартир в нем продается на портале недвижимости kv.ee: трехуровневая, с парковочным местом в цокольном этаже и с балконом. Цена за кв. метр – 1900 евро.

Так новостройка должна выглядеть по проекту. Фото: сайт Rand&Tuulberg

Надежда без подробностей

К лету 2023 года на сайте проекта Joaoru Residentsid из 45 квартир 15 были отмечены как забронированные. Бронирование было платным, то есть можно было говорить о серьезных планах покупателей. Сейчас тот же сайт показывает, что все 45 квартир дома свободны. Индрек Рентель объяснил, что цены с тех пор изменились, и бронирование будет проводиться заново. Но люди, заинтересованные в покупке, уже есть, отметил он.

В то же время руководитель проекта не стал комментировать, кого он видит основными клиентами – нарвитян, иногородних специалистов, новые заводы или органы власти: «Мы никому не отдаем предпочтение и никого не отвергаем, каждый может прийти и купить квартиру».

Но будет ли, по мнению застройщика, спрос на квартиры, которые в несколько раз дороже уже имеющихся в Нарве?

«Я верю. Иначе строительство бы не началось», – коротко сообщил Рентель.

Специалист по недвижимости: не все квартиры купят

Руководитель нарвского представительства Arco Vara Вадим Сениченков настроен к проекту Joaoru Residentsid скептически: «Может быть, один дом они и достроят. Но три или пять домов – я, честно говоря, сомневаюсь».

И в этом первом доме удастся заселить треть, может быть – половину квартир, добавляет Сениченков. А остальные квартиры будут ждать, пока не улучшится экономическая ситуация в стране.

Как правило, отсутствие современной недвижимости называют одной из причин, почему в Нарву не хотят переезжать специалисты – учителя, врачи, инженеры.

«Я знаю, что многие иногородние и иностранные специалисты живут в Нарве два-три дня в неделю, потом уезжают. Кто-то из них живет в Усть-Нарве и прекрасно себя чувствует в новых домах», – сказал Вадим Сениченков.

После роста промышленности, подстегнутого субсидиями, новых проектов в Нарве больше не ожидается – кроме, разве что аэропорта, добавил он:

«В тех производственных процессах, которые у нас начались, специалисты высокого ранга уже устроились. Вряд ли они будут искать что-то лучше и дороже. Если кто-то будет приезжать в новые проекты – то сколько этих специалистов будет в Нарве? Тем более, что город, насколько я понимаю, все равно собирается строить муниципальное жилье для муниципальных и государственных специалистов – и это будет достаточно серьезной конкуренцией».

«Будем надеяться, что все у них получится, и все будет хорошо – это перспектива ближайших пяти лет, не меньше», – добавил Сениченков.

В Нарве, но на другом рынке

«Этот дом находится в Нарве, но, на самом деле, он не в Нарве, и никакого влияния на ее рынок недвижимости не оказывает и не будет оказывать», – считает руководитель местного агентства недвижимости Trianon Сергей Горлач.

По его словам, это квартиры совершенно другого класса, таких в Нарве нет, и таких цен здесь нет. «Покупатели, которые будут покупать квартиры в этом доме, не будут ориентироваться на среднюю стоимость квадратного метра жилья в этом районе, в городе, в регионе. Это совершенно другой сегмент рынка, – говорит он. – Человек вряд ли будет стоять перед выбором, купить ему квартиру в доме 60-го года или в этом доме. Выбор будет стоять между этим домом и новым жильем в Нарва-Йыэсуу. Там несколько лет назад квадратный метр стоил около 2000 и даже больше. Но здесь – совершенно другая локация, вид из окон. Скорее всего, большая часть покупателей будут не местными».

По мнению Горлача, люди, которые периодически ездят в Нарву по делам, могут рассматривать квартиру над рекой как инвестицию. Переезжающие в город специалисты также могут рассматривать покупку или аренду квартиры в новом доме. Выбор между покупкой и арендой стоит перед всеми приезжими, отмечает Сергей Горлач:

«Все зависит от того, насколько человек уверен, что переезжает в Нарву надолго. Если будущее неопределенно, он выберет аренду. Но с чем мы столкнулись в 23-м году – когда в Нарву, в Силламяэ начали приезжать учителя из остальной Эстонии, только единицы переехали сюда с семьями. Спроса на покупку квартир не было, они приехали посмотреть Нарву. В аренду, в основном, брали очень маленькие квартиры. Из наших клиентов только один приехал сюда с женой и детьми и взял в аренду трехкомнатную квартиру».

По мнению Горлача, новый дом даст возможность инвесторам, например, из Таллинна, купить в Нарве квартиры современного уровня и сдавать их в аренду.

Работа для своих строителей

Оба специалиста по недвижимости, которые комментировали новостройку для ДВ, считают, что у застройщика есть внутренние причины начать строительство в Нарве именно сейчас.

«На рынке строительства в Эстонии, к сожалению, застой. И в Балтии, и в Швеции тоже, – сказал Вадим Сениченков. – Чтобы удержать хороших специалистов, не сокращать, их сейчас просто обеспечивают работой».

Он отмечает, что с 22-го года на сайте проекта практически нет новой информации, и, в целом, не похоже, что компания стремится найти покупателей для своих квартир:

«Если бы я занимался такой "мегастройкой" в наше время, я бы и флаги повесил, и растяжки, и что угодно. Не говоря уже о сайте, который должен адекватно отражать ситуацию на сегодняшний день. Вот, представим, что я потенциальный покупатель – я не вижу, что меня заинтересует, информация устаревшая. В Таллинне чуть ли не вечеринки проводятся в ресторанах, чтобы познакомить всех с проектом. А здесь информация из первых рук лаконичная, в прессе подробностей нет. Отсюда я делаю такой вывод», – поясняет Сениченков.

«Они стали строить в очень подходящее время. Всем понятно, не потому, что поверили в рынок Нарвы, а по той причине, что объемы строительства в Таллинне сократились», – согласен с ним Сергей Горлач.

Он добавил также, что на рынке недвижимости в Нарве в 23-м году было много плохих новостей и одна хорошая – строительство завода магнитов, которое может привлечь платежеспособных покупателей. Поэтому построить один дом из пяти запланированных имеет смысл.