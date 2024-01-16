Mнения

Хенно Вийрес

16 января 2024 в 8:55









Анализ: рынок коммерческой недвижимости замер. Что дальше?

В Латвии East Capital Real Estate Fund IV приобрел логистический центр Rimi Baltic. Фото: Erakogu/Rimi Baltic

В прошлом году на рынке коммерческой недвижимости было заключено гораздо меньше сделок по сравнению с предыдущими годами, и нет признаков того, что в этом рынок быстро оживет, пишет аналитик RE Kinnisvara Хенно Вийрес.

В 2023 году количество сделок купли-продажи коммерческой недвижимости заметно снизилось. Статистика Земельного департамента по Харьюмаа указывает на уменьшение количества сделок во всех классах активов, связанных с коммерческой недвижимостью, за исключением производственных земель.