    Анализ: рынок коммерческой недвижимости замер. Что дальше?

    В Латвии East Capital Real Estate Fund IV приобрел логистический центр Rimi Baltic.Фото: Erakogu/Rimi Baltic

    В прошлом году на рынке коммерческой недвижимости было заключено гораздо меньше сделок по сравнению с предыдущими годами, и нет признаков того, что в этом рынок быстро оживет, пишет аналитик RE Kinnisvara Хенно Вийрес.

    В 2023 году количество сделок купли-продажи коммерческой недвижимости заметно снизилось. Статистика Земельного департамента по Харьюмаа указывает на уменьшение количества сделок во всех классах активов, связанных с коммерческой недвижимостью, за исключением производственных земель.

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