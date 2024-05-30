Из-за жары цена на биржевое электричество будет самой высокой за несколько месяцев

Выросшее из-за кондиционеров потребление взвинтило цену на электричество.Фото: Raul Mee

Повышенное потребление, вызванное жарой, будет означать в четверг самую высокую цену на электроэнергию на бирже за последние пять месяцев.

Средняя цена биржевого электричества в четверг составила 161,22 евро за мегаватт-час, что на 42% дороже, чем в среду. Последний раз столь высокая средняя дневная цена на электроэнергию в эстонском ценовом регионе была 6 января, когда мегаватт-час стоил 167,33 евро.

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