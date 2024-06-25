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Николай Андреев

26 июня 2024 в 6:41









Нарвский музей получает миллионные инвестиции из Европы, но ищет новые способы заработка

Нарвский замок, большой Западный двор после реконструкции. Фото: Николай Андреев

В Нарвском замке завершился масштабный проект реконструкции, который стоил больше 4 млн евро. Большая часть финансирования - 3,7 млн евро - поступила из европейских фондов. Но значительную часть денег на ежедневную деятельность музей зарабатывает сам, и здесь приходится быть изобретательным, как и частным компаниям.

Проект реконструкции длился больше четырех лет, начинался он совместно с Ивангородской крепостью, но после начала войны в Украине европейские деньги, которые должны были пойти на восстановление российской крепости, передали Нарве. Здесь был перестроен Западный двор замка, причем результат этой работы не слишком заметен - под газоном и под дорожками из гранитных плит теперь есть коммуникации, в том числе, чтобы во время различных праздников арендаторы могли подключать свое оборудование в нужных точках. Такие мероприятия - тоже источник дохода для музея.

Впервые открылся для посетителей восстановленный Кристервал - единственный сохранившийся в Северной Европе полубастион итальянского типа XVI века. По сути, с тех времен он оставался неизменным, говорит директор музея Мария Сморжевских-Смирнова. Теперь гости могут увидеть пороховой погреб, а также пушку начала XVIII века и другие военные экспонаты.

Мария Сморжевских-Смирнова показывает казематы полубастиона Кристервал, впервые открытые для публики. Фото: Николай Андреев

Доходы из разных источников

Нарвский музей, которому принадлежит сам замок, парк перед ним, картинная галерея в здании старинного военного склада и часть нарвских бастионов - это целевое учреждение, созданное городом Нарва и Министерством культуры. Каждый из основателей вносит в бюджет музея свою часть.

432 000 евро в год выделяет город Нарва, 684 000 - государство. Директор музея особо отмечает, что сумма городской субсидии не менялась с 2013 года, хотя с тех пор подорожало всё и особенно отопление, а государство увеличивает сумму в соответствии с ростом зарплат музейных работников. Остальное музей зарабатывает своими силами.

“Мы живём за счёт того, что мы предлагаем самого разного рода услуги. Эта экскурсии, образовательные программы. Это аренда помещений, это проведение мероприятий”, - рассказывает Мария Сморжевских-Смирнова. - Музей это не только Нарвский замок, но и художественная галерея, также мы проводим огромное количество экскурсий не по нашей территории - по Кренгольму, по заводу “Балтиец”, который вот-вот тоже преобразится, и этот кусочек индустриальной истории Нарвы вызывает большой интерес у гостей нашего города”.

В Западном дворе Нарвского замка летом часто проводились крупные мероприятия. После реконструкции эта возможность возобновится. Фото: Николай Андреев

Эксперименты с размещением и питанием

Вместе с этим, музей решил попробовать силы в гостиничной сфере.

“Чуть больше года назад открыли мини-отель на территории Северного двора, который приносит нам стабильный доход. Апартаменты доступны на booking.com, также можно забронировать через наш сайт летом. У нас фактически каждый день кто-то останавливается”, - рассказала руководитель музея.

Жилье расположено среди ремесленных мастерских. Этот уголок Нарвского замка, правда, измененный декораторами, можно увидеть в фильме “Аптекарь Мельхиор” - там Северный двор играет роль таллиннской улицы.

На ночь замок закрывается, и гости остаются единственными его “хозяевами”, а утром могут встретить здесь рассвет. По словам директора музея этой возможностью пользуются иностранные туристы, в том числе из Западной Европы, из США и Южной Америки, например, были гости из Парагвая и Чили. Номер рассчитан максимум на 5 человек, можно брать с собой домашних животных.

Сервис бронирования показывает, что квартира в замке стоит от 130 евро за ночь, и на июль половина дат уже забронированы, на август - около половины дат еще свободны.

Когда-то музей содержал собственный ресторан в Нарвском замке, затем стал сдавать эти помещения другим операторам - с переменным успехом. Сейчас в ронделе - круглой угловой башне замка - работает ресторан D.O.M, однако, есть информация, что этим летом он планирует закрыться.

При этом в замке работает и небольшое кафе, относящееся к самому Нарвскому музею.

Весной 2024 года вокруг финансов Нарвского музея возник скандал. Член совета музея со стороны города Вадим Орлов заявил, что есть серьезная опасность банкротства целевого учреждения из-за претензии, выставленной Государственным центром опорных услуг (RTK). В ходе одного из европроектов RTK еще в 2021 году потребовал от музея вернуть более полумиллиона евро. Музей обжаловал решение RTK и выиграл суд первой инстанции, но RTK подал апелляцию и на данный момент нового решения суда еще нет. При этом музей, как следует из его годового отчета, вернул за два года уже более 130 тысяч. Председатель совета музея, представляющая в нем Минкульт, Криста Нельсон в апреле сообщила ДВ, ссылаясь на отчет аудитора за 2023 год: финансы музея в порядке, но существует неопределенность в связи с судом. “На данный момент учредителям не приходится вмешиваться, будущее зависит от решения суда и не связано с повседневной хозяйственной деятельностью музея”, - сообщила Криста Нельсон.

Сувениры и лекции в одном бюджете

Значительным источником дохода является продажа сувениров, которая приносит музею 74 тысячи в год. Естественно, сувениры покупают иностранные и иногородние туристы, но в замковой лавке есть продукция эстонских дизайнеров, которую покупают и местные жители.

Музей проводит лекции, иногда в сотрудничестве со школами или с Домом эстонского языка.

“Мы ищем разные варианты сотрудничества, мы видим в музее образовательную площадку по самым разным направлениям, в том числе и как поддержку для тех, кто изучает эстонский язык”, - сказала руководитель музея.

Новую подсветку, установленную на замке за европейские деньги, ради экономии не будут включать ежедневно.

“Придется делать выбор, когда мы полностью включаем подсветку замка, а когда мы побережем электричество, потому что просто так для радости - это затратно, будем включать по особым случаям. Гибко реагируем на ситуацию, анализируем, придумываем стратегии по зарабатыванию денег, по привлечению новых целевых групп. Конечно, то, что мы сейчас открыли полностью обновленную территорию, которая три с половиной года находилась за строительными заборами, дает нам надежду на сотрудничество с самыми разными партнерами”, - говорит Мария Сморжевских-Смирнова.

Ближайшее мероприятие, которое пройдет здесь - это большой фестиваль Station Narva в начале сентября.