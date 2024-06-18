Пищевые белки из насекомых: обсуждается создание в Нарве нового завода
Предполагается, что протеин из сверчков, произведенный в Нарве, пойдет на экспорт, но пока проект в зачаточной стадии.Фото: ChatGPT
Министр экономики и IT Тийт Рийсало в рамках своей поездки по предприятиям Ида-Вирумаа 17-18 июня встречается в том числе с представителями компании BugBox, которая планирует открыть в Нарве производство животного белка из насекомых, сообщило в своем пресс-релизе Министерство экономики и коммуникаций.
Поездка министра связана с Фондом справедливого перехода, который, по словам Рийсало, является двигателем трансформации промышленности и бизнеса Ида-Вирумаа.
«Можно сказать, что заинтересованные в мере поддержки предприниматели, которые еще не обозначили себя, обязательно должны сделать это в ближайшее время. Реализация всех проектов фонда означает новые инвестиции на сумму более полумиллиарда евро и более тысячи новых рабочих мест в Ида-Вирумаа», – заявил министр перед поездкой.
Сверчки на стадии обсуждения
Что касается белкового завода, по сообщению министерства, речь идет о строительстве в Нарве полностью автоматического завода, который будет производить животный белок из сверчков. Продукция завода пойдет на экспорт.
Однако член правления и совладелец BugBox Эрленд Сильд сказал ДВ, что пока не готов рассказывать о планах компании, поскольку еще ничего не решено, проходят обсуждения идеи со многими людьми, и встреча с Тийтом Рийсало – просто одна из многих.
Три года назад Äripäev сообщал
, что BugBox удалось привлечь около 1,5 млн евро от нового стратегического инвестора – Прийта Пийльмана, основного владельца VKG. Тогда сообщалось, что в производстве белка из насекомых используется много ручного труда, а компания разработала прототип автоматической линии, которая многократно эффективнее и дешевле, чем у конкурентов.
Эрленд Сильд
является сооснователем и членом правления Союза насекомной промышленности Эстонии и популяризатором использования насекомых в пищу, поскольку такой способ потребления животного белка, по его словам, требует многократно меньше земли, воды и других ресурсов, чем традиционное животноводство. Сильд за последние годы выступал на эту тему во многих медиа и на различных мероприятиях, угощая их участников блюдами из насекомых.
Без экзотики: можно есть не самих насекомых
Помимо такой экзотики, как употребление в пищу самих насекомых, белок, добытый не из мяса животных, а из других источников, используется в пищевой промышленности. Из него можно, например, производить протеиновые батончики или другие продукты питания для людей.
Кроме того, белок не из мяса используется в кормах для кошек и собак, выращиваемой на аквафермах рыбы, в составе комбикормов для сельскохозяйственного скота, например, свиней и коров. В производстве косметики также широко используются протеины, которые, например, укрепляют волосы и улучшают состояние кожи.
Проекты такого рода – не новинка для Эстонии. Крупный эстонский предприниматель и инвестор Йоаким Хелениус также вкладывает деньги в насекомых. Компания Trinsect Soulutions, бенефициаром которой является Хелениус, финансировала проект Тартуского университета, целью которого состояла в том, чтобы подобрать технологию использования белков и жиров из насекомых в кормах для рыб.
Как писал об этом проекте Tartu Postimees
, сейчас в аквакультуре для выращивания ценных пород рыбы тоже используется рыба, но выловленная в океане. Использование насекомых могло бы снизить нагрузку на мировой океан и приблизить нас к экономике замкнутого цикла.
Другой завод будет добывать белок из растений
В апреле Фонд справедливого перехода выделил 10 млн евро на строительство в Йыхвиском промпарке IVIA завода EstProtein Foodtech, который будет производить белок из рапса.
Как сообщал ERR
, это датское предприятие, которое собирается инвестировать в строительство завода 35 млн евро, в том числе 10 млн из Фонда справедливого перехода. Это крупнейшая инвестиция в промышленность на территории волости Йыхви. В год протеиновый завод будет выпускать около 3000 тонн белка, на нем планируется создать 50 рабочих мест. Этот завод планируется запустить в августе 2026 года.
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