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Николай Андреев

19 июня 2024 в 3:00









Пищевые белки из насекомых: обсуждается создание в Нарве нового завода

Предполагается, что протеин из сверчков, произведенный в Нарве, пойдет на экспорт, но пока проект в зачаточной стадии. Фото: ChatGPT

Министр экономики и IT Тийт Рийсало в рамках своей поездки по предприятиям Ида-Вирумаа 17-18 июня встречается в том числе с представителями компании BugBox, которая планирует открыть в Нарве производство животного белка из насекомых, сообщило в своем пресс-релизе Министерство экономики и коммуникаций.

Поездка министра связана с Фондом справедливого перехода, который, по словам Рийсало, является двигателем трансформации промышленности и бизнеса Ида-Вирумаа.

«Можно сказать, что заинтересованные в мере поддержки предприниматели, которые еще не обозначили себя, обязательно должны сделать это в ближайшее время. Реализация всех проектов фонда означает новые инвестиции на сумму более полумиллиарда евро и более тысячи новых рабочих мест в Ида-Вирумаа», – заявил министр перед поездкой.

Сверчки на стадии обсуждения

Что касается белкового завода, по сообщению министерства, речь идет о строительстве в Нарве полностью автоматического завода, который будет производить животный белок из сверчков. Продукция завода пойдет на экспорт.

Однако член правления и совладелец BugBox Эрленд Сильд сказал ДВ, что пока не готов рассказывать о планах компании, поскольку еще ничего не решено, проходят обсуждения идеи со многими людьми, и встреча с Тийтом Рийсало – просто одна из многих.

Три года назад Äripäev сообщал , что BugBox удалось привлечь около 1,5 млн евро от нового стратегического инвестора – Прийта Пийльмана, основного владельца VKG. Тогда сообщалось, что в производстве белка из насекомых используется много ручного труда, а компания разработала прототип автоматической линии, которая многократно эффективнее и дешевле, чем у конкурентов.

Эрленд Сильд является сооснователем и членом правления Союза насекомной промышленности Эстонии и популяризатором использования насекомых в пищу, поскольку такой способ потребления животного белка, по его словам, требует многократно меньше земли, воды и других ресурсов, чем традиционное животноводство. Сильд за последние годы выступал на эту тему во многих медиа и на различных мероприятиях, угощая их участников блюдами из насекомых.

Без экзотики: можно есть не самих насекомых

Помимо такой экзотики, как употребление в пищу самих насекомых, белок, добытый не из мяса животных, а из других источников, используется в пищевой промышленности. Из него можно, например, производить протеиновые батончики или другие продукты питания для людей.

Кроме того, белок не из мяса используется в кормах для кошек и собак, выращиваемой на аквафермах рыбы, в составе комбикормов для сельскохозяйственного скота, например, свиней и коров. В производстве косметики также широко используются протеины, которые, например, укрепляют волосы и улучшают состояние кожи.

Проекты такого рода – не новинка для Эстонии. Крупный эстонский предприниматель и инвестор Йоаким Хелениус также вкладывает деньги в насекомых. Компания Trinsect Soulutions, бенефициаром которой является Хелениус, финансировала проект Тартуского университета, целью которого состояла в том, чтобы подобрать технологию использования белков и жиров из насекомых в кормах для рыб.

Как писал об этом проекте Tartu Postimees , сейчас в аквакультуре для выращивания ценных пород рыбы тоже используется рыба, но выловленная в океане. Использование насекомых могло бы снизить нагрузку на мировой океан и приблизить нас к экономике замкнутого цикла.

Другой завод будет добывать белок из растений

В апреле Фонд справедливого перехода выделил 10 млн евро на строительство в Йыхвиском промпарке IVIA завода EstProtein Foodtech, который будет производить белок из рапса.