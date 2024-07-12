    Семь советов для достижения успеха и баланса в жизни

    Ева-Мария Кангро, психолог и педагогФото: Андрес Хаабу

    В современном стремительном ритме жизни навыки управления собой стали критически важными как в профессиональной, так и в личной жизни. Самоконтроль включает в себя множество аспектов: от эффективного управления временем и энергией до контроля эмоций и стресса. В этой статье мы рассмотрим успешные стратегии.

    1.Важность управления временем и энергией

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