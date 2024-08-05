    Продажи легковых автомобилей немного выросли

    Продажи новых легковых автомобилей за семь месяцев все же остаются ниже уровня прошлого года.Фото: Andras Kralla

    Число продаж новых легковых автомобилей в июле осталось на уровне предыдущих месяцев, но по сравнению с прошлым годом продажи выросли.

    В июле в Эстонии было продано 1854 новых легковых автомобиля, что на 1,8% больше, чем в прошлом году, но за семь месяцев рынок все еще находится в минусе на 13,8%, сообщает AMTEL.

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