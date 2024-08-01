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dv.ee

1 августа 2024 в 13:08









Продавец автомобилей: сомневаюсь, что введение автоналога повлияет на экологичность выбора

Парковка Рийгикогу. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Менеджер по продажам Topauto Яанек Эскор полагает, что налог на автомобили, который рассматривают как экологический налог, лишь незначительно изменит выбор людей.

В утренней программе радио Äripäev Эскор объяснил свою точку зрения тем, что в принятом виде налог учитывает не только показатели выбросов автомобиля, но и его массу. Например, так называемые «полные» гибриды по своей природе являются более тяжелыми автомобилями, поэтому налоговая выгода в конечном итоге не будет значительной. Также следует учитывать, что «полные» гибриды, по сравнению с полу гибридами, стоят дороже, рассказал Эскор.