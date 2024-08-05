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Эгет Веллесте

5 августа 2024 в 5:47









Чипы, форма НАТО, оружие – через российскую границу по десять раз в день провозят запрещенные товары

Большинство попыток провоза запрещенных товаров произошло на пограничном пункте в Нарве. С 1 мая этого года пограничный пункт закрыт по ночам для пересекающих границу. Фото: Liis Treimann

С момента введения санкций каждый десятый пересекающий российскую границу ввозит или вывозит запрещенные товары. Среди них много предметов, используемых в военных целях.

Пример 1. Лицо, направляющееся в Россию, заявляет, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. При осмотре таможня обнаружила в его рюкзаке и спортивной сумке 161 деталь огнестрельного оружия.