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Алексей Шишкин

7 августа 2024 в 13:27









Ремонт старейшего в Таллинне деревянного дома могут начать уже осенью

Отреставрировать здание хотят уже много лет. Фото: Алексей Шишкин

На улице Уус много лет разрушается редкий в Старом городе деревянный дом. Фирма, собиравшаяся заняться его реставрацией, больше не имеет к нему отношения. Однако отдел охраны памятников надеется, что ремонтные работы стартуют этой осенью. При этом спасение здания откладывали уже не раз.

Здание на улице Уус, 9 зачастую называют старейшим деревянным домом Таллинна, хотя точное время его постройки неизвестно. В ряде источников его относят к XVII веку, когда Эстония входила в состав Шведского королевства. По свежим данным отдела охраны памятников Таллиннского департамента городского планирования, дом чуть моложе – его датируют примерно 1730-1786 годами.

В доме, кроме трехсотлетних стен, уцелела лестничная балюстрада в стиле барокко, росписи, исторические двери и другие ценные детали разных эпох. Несмотря на художественную ценность, дом, принадлежащий сегодня в равных долях двум частным владельцам – братьям Райво и Аво Силласоо – уже много лет расселен и ветшает.

5 фото Фото: Алексей Шишкин

Как рассказала ДВ Кристина Фролова, ведущий специалист по Старому городу отдела охраны памятников Таллиннского департамента городского планирования, в учреждение регулярно обращаются горожане, беспокоящиеся о состоянии ценной постройки на улице Уус.

По ее словам, проектные работы по этому адресу начались в 2020 году. «После получения последних обязательных частей проектной документации в 2023 году мы готовы выдать разрешение на реставрационные работы. В последний раз, когда мы беседовали с представителем владельцев здания, он подтвердил, что идет поиск квалифицированных мастеров для начала реставрационных работ», – рассказала Фролова.

Она выразила надежду, что вскоре команда реставраторов соберется, и осенью на объекте начнутся ремонтные работы.

Ремонт уже откладывали

В 2019 году тогдашний вице-мэр Таллинна Таави Аас в ответ на запрос депутата Рийгикогу Яака Юуске сообщал, что в течение года на Уус, 9 будут проведены ремонтные работы. Уже тогда в комментарии ERR совладелец постройки Райво Силласоо назвал такие сроки нереалистичными, при этом в целом он выражал оптимизм относительно скорого восстановления здания. Однако работы в здании так и не начались до сих пор.

Зарегистрированная в доме фирма Uus Üheksa OÜ в финансовых отчетах с 2013 по 2016 годы ставила перед собой цель завершить проектные работы и перейти к строительным. В 2017 цели изменились на «предложить услугу управления проектами». В 2021 году Райво Силласоо покинул правление фирмы, а сама она была перерегистрирована на новый адрес по Кадака теэ, в районе Мустамяэ. Как рассказал ДВ единственный на сегодня член правления Uus Üheksa OÜ Маргус Рюттель, несмотря на название, компания больше не имеет отношения к попыткам спасти деревянный дом на улице Уус, 9. Сам он уже давно не общался с Райво Силласоо и не знает о его планах.

Райво и Аво Силласоо – известные операторы, ветераны эстонского кино и телевидения. До оккупации Эстонии Советским Союзом их предок был совладельцем здания на улице Уус, 9. В 1990-х годах постройку вернули семье по реституции. Силласоо выкупили в том числе долю других собственников – семейства Мугури.

С самими братьями Силласоо ДВ связаться не удалось.