Главный дом усадьбы Малла несколько лет назад пострадал от серьезного пожара. Но владелец все равно верит, что старинное имение можно с выгодой приспособить под гостиницу или спа-комплекс. В 2014 году предыдущая сделка по продаже имения стала одной из крупнейших, совершенных в биткойнах. Фото: Алексей Шишкин

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Алексей Шишкин

4 июля 2024 в 3:00

Руины на миллион: инвестор-целитель продает замок в Кунда, заманивая близостью к АЭС

Бизнесмен Ассе Сауга, известный как специалист по вложениям в криптовалюты и золото, выставил на продажу мызу Малла рядом с городом Кунда. За частично уничтоженный пожаром комплекс владелец надеется выручить 1,25 млн евро. По мнению Сауга, привлекательность недвижимости вырастет благодаря возможному появлению рядом атомной станции.

«Любой финал — это начало чего-то нового. Я пришел к давно обдуманному решению выставить на продажу свою любимую мызу Малла. Сегодня моя жизнь и работа сконцентрированы в городе, а усадьба слишком велика для дачи, да и нынешняя моя миссия также находится в несколько иной сфере, чем девелопмент недвижимости. Это чудесное место с увлекательной историей, в лот входит большой участок земли (50 га). Мыза имеет большой потенциал для устройства гостиничного бизнеса, спа-комплекса, конференц-центра или чего-то еще», — написал Ассе Сауга в Facebook.

По мнению Сауга, дополнительную привлекательность замку придает то, что в 7 км от него в Летипеа находится одна из трех перспективных площадок под размещение первой эстонской АЭС. «Это добавит всему уезду и земле здесь гораздо больше ценности и, вероятно, оживит весь регион», — отмечает предприниматель.

Ассе Сауга — бизнесмен, член правления и собственник около десятка компаний, отчеты значительной части которых (Blockchain OÜ, Currynomics Labs OÜ, Equalnine OÜ и др.) за последние годы показывают убытки на десятки тысяч евро. Сауга известен как криптоинвестор и советник по инвестициям в драгоценные металлы. Однако, его «золотые» компании под брендом Aufort, по данным Инфобанка, в последние годы почти не вели экономической деятельности. Собственный капитал Aufort Invest OÜ составляет 0 евро, Aufort Invest II OÜ — минус 15 евро. В социальных сетях Сауга позиционирует себя как сертифицированный целитель, педагог Modern Mystery School International, тренер по личностному развитию.

Согласно крепостной книге, мыза Малла принадлежит компании Shambala OÜ (ранее Prontix UÜ), единственным собственником и членом правления которой является Ассе Сауга. Согласно последнему поданному отчету за 2022 год, основной деятельностью фирмы является восстановление усадьбы. Выручка компании за отчетный период составила 192 евро, убыток - 10 950 евро. В конце финансового года в компании работал 1 оплачиваемый сотрудник, а общие расходы на заработную плату составили 6066 евро, вознаграждение собственнику не выплачивалось. В Shambala надеялись, что хотя бы некоторые из зданий мызы в 2023 году начнут приносить доход.

Теперь же комплекс недвижимости в составе трехэтажного главного здания площадью 4000 м², а также усадебного парка и служебных строений выставлен на продажу. Собственник рассчитывает выручить за мызу 1,25 млн евро.

Мыза Малла или вассальный замок Махольм известна с XV века, нынешний облик она приобрела в 1880 году. После национализации поместья в 1919 году и до 1965 года в главном здании усадьбы размещалась школа, позднее оно было передано на баланс рыбзаводу и цементному заводу в Кунда. Мыза была повторно приватизирована в 1999 году.

После восстановления независимости Эстонии мыза Малла успела сменить нескольких владельцев. Первоначально ее приобрела финская семья для реставрации под резиденцию. Однако в 2014 году поместье выкупил финский же криптобизнесмен Ристо Пиетиля. О сделке, сумма которой оценивалась примерно в 1 млн евро, говорили как о крупнейшей на тот момент в Эстонии , если не в мире, оплаченной в битконах.

Пиетеля обещал сделать из усадьбы Малла элитарное место встречи для криптоэнтузиастов со всего мира, но планы эти не были воплощены. Несколько лет назад в частично отреставрированном здании произошел пожар, в значительной степени уничтоживший верхние два этажа главного дома. Shambala OÜ, по данным крепостной книги, стала владельцем невезучего имущественного комплекса в 2022 году.

Главное здание усадьбы Малла до пожара, 2011 год. Фото: Рийна Пау, Департамент охраны памятников старины

Строения мызы Малла внесены в реестр архитектурных памятников Эстонии, вместе с правом собственности на потенциального покупателя падут и обязательства по восстановлению усадьбы.