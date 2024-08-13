    Промышленник: надеюсь, что налог на прибыль останется постоянным

    Руководитель Балтийского кластера металлургической промышленности Hanza Mechanics Лийвар Конги на заводе в Нарве.Фото: Andras Kralla

    Руководитель Балтийского кластера металлургической компании Hanza Mechanics Лийвар Конги надеется, что планируемый налог на прибыль компаний и другие налоговые изменения не будут временными, а останутся на долгий срок.

    Об этом он заявил в эфире передачи радио Äripäev.
    «Я поддерживаю мысль, что с налогами не следует играть. Если мы вводим какие-то налоги, то должны устанавливать такие ставки, чтобы они оставались неизменными на протяжении многих лет, а не обсуждать их заново в каждом избирательном цикле», – считает Конги.
    По его словам, любые налоговые изменения создают неопределенность.
    В эфире радио Äripäev Конги также обсудил состояние и перспективы экономики Швеции и рассказал о том, как Hanza Mechanics смогла продолжать инвестировать и увеличивать объемы продаж, несмотря на сложные экономические условия.

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