Новости

dv.ee

13 августа 2024 в 9:59









Промышленник: надеюсь, что налог на прибыль останется постоянным

Руководитель Балтийского кластера металлургической промышленности Hanza Mechanics Лийвар Конги на заводе в Нарве. Фото: Andras Kralla

Руководитель Балтийского кластера металлургической компании Hanza Mechanics Лийвар Конги надеется, что планируемый налог на прибыль компаний и другие налоговые изменения не будут временными, а останутся на долгий срок.

Об этом он заявил в эфире передачи радио Äripäev.

«Я поддерживаю мысль, что с налогами не следует играть. Если мы вводим какие-то налоги, то должны устанавливать такие ставки, чтобы они оставались неизменными на протяжении многих лет, а не обсуждать их заново в каждом избирательном цикле», – считает Конги.

По его словам, любые налоговые изменения создают неопределенность.