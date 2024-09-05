Назад 05.09.24, 13:49 О детях, танках и особых журналистских потребностях Дети пошли в школу, туда же пришел журналист. Теперь над детьми насмехается полстраны, а другая половина ополчилась на репортера, которому телеканал указал на дверь. Само издание при этом принесло извинения таким образом, что все вспомнили анекдот про Рабиновича. («Это Арцимович - не свинья? Я извиняюсь…») А журналист пишет в Фейсбуке, что во всем виноваты пророссийские политики.

Главный редактор ДВ Олеся Лагашина. Foto: Andras Kralla

Kes siis veel? Бывший руководитель развлекательного портала (со всеми усвоенными повадками такового) может завалиться в школу, где учится много детей с особыми потребностями, сбацать из этого сюжет, выдернув для него все, что вписывается в заранее сформированную концепцию, все остальное проигнорировать, сделав из детей посмешище, а потом дежурно сослаться, например, на русскоязычных центристов, войну в Украине и ретроградный Меркурий. И может даже лишиться на какое-то время возможности сотрудничать с телеканалом. Но при этом сам телеканал никуда не денется, и, судя по извинениям, проблемы, на самом деле, там не видят.

Нарушив Кодекс журналистской этики самым безобразным образом, надругавшись над слабыми, телеканал извинился, пустив в эфир сюжет с таким видеорядом, который многое говорит о том, каким образом на телеканале (читай: в медиадоме Postimees) представляют себе русскоязычное население Эстонии. Кремль, военный парад на Красной площади, Путин и кадры российских пропагандистских каналов в сопровождении комментария Марека Страндберга, представленного как «политик и общественный активист» (очевидно, независимого, несмотря на его работу в Postimees) – просто высший пилотаж тележурналистики. С точки зрения редакции, эти кадры, видимо, должны пояснять, почему такие сюжеты допустимы в эстонском медиапространстве.

Тема русскоязычных особых детей в сюжете появилась неслучайно, хотя в так называемом извинении и утверждается, что речь идет о самой обычной школе. В том же медиадоме, на страницах Postimees вышел другой материал, посвященный переходу на эстонский русскоязычных «особиков». Что характерно, материал о русскоязычных особых детях, в котором чиновники бодро рапортуют о позитивных сдвигах (учителя больше не смотрят в сторону Пскова!), сделан вообще без оглядки на этих самых детей и их родителей. Эта точка зрения в нем абсолютно не представлена. А, собственно, зачем?

Развлекательный Лимон, решивший срубить на горячей теме кликов, развил тему Kanal 2 в собственной публикации, удалив ее только после того, как заполыхал местный Фейсбук. Появившееся на сайте Rus.Postimees корявое анонимное извинение от лица телеканала, не упоминающее о публикации на самом портале, ситуацию лучше не сделало. И проблема не в конкретном репортере, которому мягко указали на дверь, а в том, что среда, атмосфера, идеология, культивируемая в одном из крупнейших медиадомов страны, порождает и будет порождать такие перлы.

Мне трудно заподозрить злой умысел конкретных авторов медиаматериалов. Как человеку, который был связан с этим медиадомом больше десяти лет, мне неловко видеть, как атрофируются элементарные представления о добре и зле, как в нем игнорируется позиция самых уязвимых и как в соцсетях обсуждается, что медиадом «управляется политруками». Мне трудно подсчитать, какой ущерб политическая позиция медиадома Postimees нанесла интеграции, безопасности и в целом всему тому, к чему он декларативно стремится. У меня вызывает иронию, как медленно в таких случаях реагируют эстонские медиаэксперты и политики (за исключением партии, которая и сама стала жертвой шейминга).

Мы, внедряющие программу Kiusamisvaba kool, наглядно продемонстрировали, что издевательство – это нормально, игнорировать и шеймить слабого – это окей. Замедленная и сдержанная реакция политиков на этот кейс, включая русскоязычных, четко показала: пока мы сами не будем требовать соблюдения хотя бы элементарных приличий, не говоря о профессиональном кодексе и законах, заступаться за нас будет некому.

Kiusamisvaba riik не наступит само по себе, это методичная работа и отстаивание прав – не только своих, которые касаются только тебя самого, а прав как абсолюта. Можно было бы начать внутри редакций.

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