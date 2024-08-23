Сотрудники SAS начинают забастовку в Норвегии

Фото: Rivo Sarapik

Более 100 сотрудников авиакомпании SAS в Норвегии начинают забастовку – это произошло после того, как профсоюзы не смогли достичь соглашения с работодателем до полуночи четверга, пишет Dagens Industri.

По словам представителя профсоюза Parat Мартинуса Рёккума, представляющего людей, работающих на борту самолетов, забастовка окажет краткосрочное влияние на все рейсы SAS в стране.