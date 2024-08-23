    Стоимость имущества обанкротившейся пивоварни упала в пять раз

    Владелец Lehe Pruulikoda Танель Нурмеотс. Фото: LIIS TREIMANN

    Имущество обанкротившейся в апреле пивоварни Lehe Pruulikoda было выставлено на аукцион по цене в несколько раз ниже начальной.

    В мае начальная цена оборудования для производства крафтового пива составляла более полумиллиона евро, но теперь она снижена в пять раз – до 108 547 евро с учетом НСО.

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