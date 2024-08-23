Новости

Ану Йыги

23 августа 2024 в 9:32









Стоимость имущества обанкротившейся пивоварни упала в пять раз

Владелец Lehe Pruulikoda Танель Нурмеотс. Фото: LIIS TREIMANN

Имущество обанкротившейся в апреле пивоварни Lehe Pruulikoda было выставлено на аукцион по цене в несколько раз ниже начальной.

В мае начальная цена оборудования для производства крафтового пива составляла более полумиллиона евро, но теперь она снижена в пять раз – до 108 547 евро с учетом НСО.